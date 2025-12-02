Slušaj vest

Konferencija se održava u Palati Srbija, a prvi se obratio direktor BIA Vladimir Orlić.

- Veliko mi je zadovoljstvo da vas pozdravim u ime BIA, i da vam se zahvalim što ste uveličali ovu konferenciju. Time smo potvrdili prošlogodišnju odluku da se ova konferencija održava redovno - rekao je on.

On je istakao da se svi gosti u Srbiji moraju osećati kao kod svoje kuće.

- Mi smo gradili jako dugo međusobno poštovanje, i isticali vrednosti koje smatramo najvažnijim - sloboda, nezavisnost, dostojanstvo. Jedna od afričkih izreka govori nam da onaj ko želi da putuje brzo, najčešće na put krene sam, ali taj zna da onda ne može da stigne daleko. Zato onaj ko želi da stigne daleko na put kreće sa drugima - rekao je Orlić.

Potom se obratio koordinator za unutrašnju bezbednost i savetnik predsednika DR Konga, Žak Čibanda Čisekedi.

On je govorio o uticaju nestabilnosti i konflikata na razvoj i bezbednost afričkih zemalja. Čisekedi je posebno skrenuo pažnju na organizovani kriminal i sve veće transnacionalne karakteristike istog.

- Problem u Kongu je i trgovina ljudima, i brojna raseljena lica nalaze se na meti krijumčara. Ima sve više pretnji zbog velikih međunarodnih mreža za trgovinu ljudima, i zato je veoma važno da sarađujemo na međunarodnom nivou. Svesni smo poteškoća koje naše bezbednosne snage imaju kada se bore protiv organizovanog kriminala, koje sve više unapređuju svoje tehnike - istakao je Čisekedi.

Potom je prikazan dokumentarni film u kom se podseća na dugu saradnju Srbije i afričkih zemalja.

Nakon filma obratio se Vučić, koji je pozdravio afričke prijatelje i predstavnike srpske delegacije.

- Čast mi je i zadovoljstvo da vas pozdravim i poželim vam dobrodošlicu u Beogradu. Stara afrička poslovica kaže da ako se mreža pauka udruži, može da uhvati lava. Ima i jedna svahili poslovica koja kaže da je jedinstvo snaga, a podela slabost. Nadam se dubokom i dugoročnom jedinstvu naroda Afrike i Srbije - rekao je on.

Ističe da su mu napisali dva lepa govora, ali da će on pokušati da kaže iz svog srca šta oseća i misli.

- Čini mi se da Afrika sa milijardu i po stanovnika postaje sve važnija, centar sveta oko kog se umrežavaju različiti interesi velikih sila. U kom svi pokušavaju da iskoriste bogate sirovine afričkih zemalja, istovremeno boreći se za prevlast u drugim delovima sveta, i gledajući kako da uspostave kolonijalne ili neokolonijalne metode osvajanja - rekao je predsednik Srbije.

Vučić je dodao da je prijateljstvo koje Srbija gaji prema afričkim zemljama drugačije.

- Razgovarao sam sa mnogim predsednicima afričkih zemalja, i nisam čak hteo ni da razgovaram o retkim metalima i mineralima, zato što sam hteo da pre svega pričamo o stvarima koje nisu isključivo biznis, već koje su osnova i temelj našeg prijateljstva - a to je solidarnost, pomoć u teškim trenucima, i poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta svake zemlje - naglasio je predsednik.

On kaže da se događa veliki sudar sila poput SAD i Kine, uz brzi i snažan napredak Pekinga, zatim sukob u Ukrajini.

- Sve ono što čujemo poslednjih dana, a to su priče o mogućim preventivnim udarima protiv Rusije, zatim sve žešći sukob, srećom i dalje verbalni, Turske i Irana sa jedne strane, i sa druge Izraela. U toj situaciji uloga nas malih zemalja mora biti sve istaknutija i jača. Mi moramo podsticati druge na mir. I u Africi moramo da podržavamo mir, i žao mi je što je gospodin Čisekedi morao da govori o problemima koje njegova zemlja ima na istoku. Nadam se da će i ti problemi biti prevaziđeni. Ali nekako, uvek smo mi mali bili žrtve velikih, a sada su došli direktno da se obračunavaju. A sada bi trebalo mi kao trava u bici slonova da stradamo - rekao je Vučić.

Kazao je da u takvoj situaciji moramo biti jedni uz druge, i da naš glas nije slab, ističući UN kao primer. Naglasio je i važnost razmene studenata.

- Ovde u ovoj zemlji nećete videti nikoga ko će popreko da vas pogleda. To kod nas nije poslovni odnos, mi volimo Afriku i afrikance. Mi smo stvarali pokret nesvrstanih, to je deo sveta kojem smo uvek srcem i dušom pripadali, ako ne geografski. Mnogo toga smo dobili iz Afrike, a i mnogo toga smo i dali. Želim vam mnogo uspeha u radu i dobrih sastanaka. Prenesite moje najsrdačnije pozdrave rukovodstvima vaših zemalja. Živelo prijateljstvo Srbije i afričkih zemalja - zaključio je predsednik Vučić.