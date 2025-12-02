Slušaj vest

Bivši medijski koordinator Novog DSS-a Uroš Piper izjavio je da se "ozbiljno zakuvalo" među urednicima i novinarima Nove S i N1, po pitanju toga ko podržava blokadere, a ko opoziciju okupljenu oko lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa.

- LETI PERJE NA N1 I NOVA S! Kako mi javlja dvoje ljudi sa tih medija, ozbiljno se zakuvalo među urednicima i novinarima po pitanju ko podržava blokadere a ko Đilasa i ekipu!

- Georgiev Nova S potpuno prešao na stranu blokadera (očekuje da će biti na listi), što ga je dovelo u sukob sa Ex Blic ekipom koja je na uredničkim pozicijama na portalu Nova S i u novinama.

Ta ekipa, pod uticajem Đilasa i Marinike, hoće da pokrene kampanju protiv blokaderske liste, da bi ojačala Đilasove pozicije.

- Igor Božić N1 takođe bliži Đilasu i Ponošu, ali mu reporteri sa terena Žaklina, Žana, Savatović prave probleme jer su 100% za blokadere. Neki od tih reportera takođe sebe vide na blokaderskoj listi. Portal N1 podeljen, pa ko je od urednika u smeni gura priče protiv onih drugih.

Postoji i desetak umerenih ljudi u redakciji, poput reportera Petra Gajića, koji ne žele da učestvuje u svemu tome.

U svakom slučaju, sukobi u dve redakcije eskalirali do maksimuma. Mislim da je vreme da neko treći sa strane dođe i reši problem - napisao je Piper na Iksu.