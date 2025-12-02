Slušaj vest

Vučić je rekao odmah na početku da nema dobrih vesti.

- Nekoliko važnih informacija, mera, i šta je ono što država preduzima, to će biti tema. Mi smo očekivali da ćemo da dobijemo licencu za nastavak snabdevanja naftom naše rafinerije u Pančevu od strane vlade SAD. Da ne ulazim u to da li oni donose posebne odluke ili ih spajaju, mi nismo dobili pozitivnu odluku. Ne samo da sam razočaran, već sam iznenađen, pošto ne vidim šta su time dobili. Trudim se da stvari racionalizujem u životu, bez emocija, iako kada vodite zemlju ne možete to da radite bez emocija, trudio sam se da iz njihovih cipela vidim šta to rade, ali nisam shvatio - rekao je predsednik.

Nedvosmisleno je da Rusi ne žele da prodaju NIS, rekao je Vučić, i kaže da nije novac u pitanju već politika.

Foto: Petar Aleksić

- To je njihovo pravo, oni su vlasnici. Druga je stvar što mi imamo mnogo muka sa tim. Kao što ni Amerikance ne interesuje ništa drugo osim njihovih interesa. Za sada strada samo Srbija, kako će dalje da bude, videćemo - rekao je on.

Predsednik je rekao da JANAF nije dozvolio uvoz nafte koja nije bila namenjena rafineriji u Pančevu, već našim rezervama.

- Oni nisu poverovali da je to za skladištenje, a ne za NIS. Oni su to odbili, zato što time hoće da kažu da nije samo NIS pod sankcijama već je cela Srbija pod sankcijama, dok Amerikanci ne kažu drugačije. Njima je uvek neko drugi morao da kaže šta da rade. Nevezano za to, kao dobri domaćini, danas je 54 dan od kako su sankcije uvedene, nije bilo nikakvih problema u snabdevanju, i to govori koliko je država ozbiljna i koliko je naporno radila - rekao je Vučić.

On kaže da će ministarka Đedović Handanović obavestiti NIS da nema naznaka da će Amerikanci imati licencu, što će rezultirati prestankom rada rafinerije.

- Oni gube dnevno 370.000 evra dok radi ovako, i njihova je stvar kada žele da ugase rafineriju. Mi smo dozvolu za gašenje dali. Mi smo i sinoć razgovarali sa ljudima iz SAD, ali i dalje nema naznaka da će se odluka promeniti - kazao je Vučić.

Predsednik je rekao da se naslušao bajki o sekundarnim sankcijama, i sa Zapada i sa Istoka.

Foto: Petar Aleksić

- Sada ću da objasnim šta se dešava. Da imate u vidu, onog sekunda kada prestane platni promet sa NIS-om, a mi smo se dogovorili na svoj rizik, da do kraja nedelje obezbedimo platni promet, i dalje. I utorak, i sreda, četvrtak, petak, subota, nedelja. Dakle NIS ima dovoljno vremena da isplati plate i plati dobavljače, kao i da pripreme zaposlene za sve što sledi. Posle toga merićemo dan za danom, pošto nećemo da bude uništen bankarski sistem Srbije - ističe on.

Vučić kaže da naše banke mogu biti kažnjavane ili im mogu biti uvedene sekundarne sankcije.

- Uključujući i NBS. To bi bila katastrofa i za naš investicioni rejting i za sve. Dalje, kad god da se prekine platni promet, to su ogromni problemi za kompaniju. Međutim, tu nastaje dodatni problem, nije pitanje jedne kompanije već cele Srbije. Kada NIS potroši operativne rezerve na pumpama, mi ne možemo NIS-u da dajemo robne rezerve. Dakle ni NIS-u ni Lukoilu posle 13. decembra ne možemo da dajemo. Onda bi cela Srbija dobila sankcije. Dakle davaćemo derivate, ali svim drugim koji ne pripadaju NIS-u. To će značiti da imamo dovoljno goriva i benzina - kazao je predsednik.

Istakao je da imamo dovoljno goriva, ali će ljudi morati da idu na neke druge pumpe.

Foto: Petar Aleksić

- Rizikovali smo i do sada, rizikovaćemo i do ponedeljka, ali ljudi u našem finansijskom sektoru više neće da rizikuju. Naručili smo još 29.000 tona dizela, plus 20.000 tona dizela, 5000 tona kerozina, 38.000 tona benzina. U našim rezervama imamo 24.400 tona dizela u Pančevu, 20.000 tona u Kovinu, 9.500 tona u Požegi. Ukupno 53.900 tona. U obaveznim rezervama imamo 150.000 tona. Ukupno imamo više od 200.000 tona dizela. Nema problema sa time do kraja januara, koliko god da potrošimo - naglasio je predsednik.

Benzina imamo sasvim dovoljno, rekao je on, i kazao da mazuta imamo sasvim dovoljno.

- Dakle nemamo problema sa rezervama, problem je logistika. Gde će cisterne da kupe naftne derivate. Neki će morati u Ledince, neki u Smederevo. Troškovi su viši za udaljene lokacije. Sada ćemo na dnevnom nivou da zasedamo, dobijaćete informacije na dva dana. Oko strateških stvari uključivaćemo se i predsednik Vlade i ja, a do tada će vas ministri obaveštavati. U svakom slučaju nikakve panike nema - rekao je Vučić.

Kaže da nemamo ugovor oko gasa, i da ako ne dobijemo ugovor do petka nabavićemo gas na nekoj drugoj strani.

- Ljudi ne treba da brinu ni zbog toga - rekao je predsednik.

Vučić ističe da neće biti sistema par-nepar.