Slušaj vest

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas rad, a sednicu su počeli postavljanjem poslaničkih pitanja, nakon čega će preći na raspravu po amandmanima na Predlog zakona o organskoj proizvodnji. Predlog zakona o organskoj proizvodnji je 27. od ukupno 58 tačaka dnevnog reda.

Poslanici pitali o NIS-u, odnosu prema Rusiji, službenoj upotrebi jezika manjina

Sednica Skupštine Srbije je nastavljena postavljanjem poslaničkih pitanja, a neka od njih su se odnosila na NIS, službenu upotrebu jezika manjina i odnos prema Rusiji.

Poslanici su prethodno završili razmatranje amandmana na predlog budžeta za 2026. godinu, na više poreskih zakona, zakona iz oblasti energetike, na izmene Zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti, na izmene Zakona o Vojsci Srbije, na Predlog zakona o vojnom obrazovanju, Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika, na Predlog zakona o zvaničnoj statistici, Predloga zakona o porezu na uvoz ugljenično intenzivnih proizvoda, faktoringu, organskoj proizvodnji.