ZAGORKA DOLOVAC NAPUSTILA SRBIJU: Sa bivšim tužiocem za organizovani kriminal, bez obezbeđenja ukrcala se na let za Holandiju (foto)
Dan nakon sednice Odbora za pravosuđe koji je odbio izveštaje Vrhovne javne tužiteljke Zagorka Dolovac o radu javnog tužilaštva od 2020-2025. godine, ona je otputovala avionom za Amsterdam!
Društvo joj, kako saznajemo, pravi samo Miljko Radisavljević, njen kolega iz Vrhovnog tužilaštva, inače bivši tužilac za organizovani kriminal jer su odlučili da se na put otputuju sami, bez obezbeđenja.
- Očigledno je da više ne veruju nikome, s obzirom na to da ni obezbeđenje na put u inostranstvo nije krenulo sa njima - tvrdi sagovornik Kurira.
Kako saznajemo, Dolovac i Radisavljević zapravo idu za Hag, prestonicu Holandije, gde je sedište Jurodžasta (Eurojust).
Naš izvor otkriva da put nije turistički i da je dvoje tužilaca krenulo na put kako bi se stranim partnerima žalili na vlasti u Srbiji i zatražili pomoć od stranih partnera kako bi ostali na funkcijama.
- Svi već međutim znamo ko je tužiteljka koja suvereno vlada srpskim tužilaštvom već 16 godina, a znamo i niz propalih Radisavljevićevih optuženja koja su rezultirala oslobađajućim presudama zbog kojih sada Srbija plaća milione evra odštete, primer su postupci protiv Miroslava Miškovića, Stanka Subotića, Luke Bojovića, za ubistvo Slavka Ćuruvije ali i brojni drugi - kaže sagovornik Kurira i dodaje da im je "džaba strani faktor kada su izgubili legitimitet svog naroda", što je juče i potvrđeno na sednici Odbora za pravosuđe.