Dan nakon sednice Odbora za pravosuđe koji je odbio izveštaje Vrhovne javne tužiteljke Zagorka Dolovac o radu javnog tužilaštva od 2020-2025. godine, ona je otputovala avionom za Amsterdam!

Društvo joj, kako saznajemo, pravi samo Miljko Radisavljević, njen kolega iz Vrhovnog tužilaštva, inače bivši tužilac za organizovani kriminal jer su odlučili da se na put otputuju sami, bez obezbeđenja.

1/3 Vidi galeriju Zagorka Dolovac Foto: Privatna arhiva, Beta Milan Obradovic

- Očigledno je da više ne veruju nikome, s obzirom na to da ni obezbeđenje na put u inostranstvo nije krenulo sa njima - tvrdi sagovornik Kurira.

Kako saznajemo, Dolovac i Radisavljević zapravo idu za Hag, prestonicu Holandije, gde je sedište Jurodžasta (Eurojust).

Naš izvor otkriva da put nije turistički i da je dvoje tužilaca krenulo na put kako bi se stranim partnerima žalili na vlasti u Srbiji i zatražili pomoć od stranih partnera kako bi ostali na funkcijama.