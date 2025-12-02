Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas na drugoj konferenciji "Srbija - Afrika 2025: Dostojanstvo", koju organizuje BIA u Palati Srbija, da se nada dubokom i dugoročnom jedinstvu naroda Srbije i Afrike.

"Mi u Africi ne vidimo samo partnere, već i bratske i prijateljske narode, sa kojima delimo istoriju, ali i budućnost. Izuzetna mi je čast da vam se obratim povodom teme koja simbolizuje neraskidive veze, međusobno poštovanje i istorijsku solidarnost u odnosima Republike Srbije i zemalja afričkog kontinenta. Ovde u ovoj zemlji nećete videti nikoga ko će popreko da vas pogleda. Mi ovde volimo Afriku, to kod nas nije poslovni odnos, mi volimo Afriku, mi volimo Afrikance, mi se time ponosimo, mi o tome govorimo, to je u našim genima.", rekao je predsednik Vučić.

Vučić je rekao da mu se čini da Afrika sa gotovo milijardu i po stanovnika postaje sve važnija i na neki način centar sveta oko kojeg se umrežavaju različiti interesi velikih sila, kao i regionalnih sila, u kojima svi pokušavaju da iskoriste bogate sirovinske baze afričkih naroda i afričkih zemalja.

"Istovremeno boreći se za prevlast u drugim delovima sveta i gledajući kako i na koji način da novim, drugačijim, sofisticiranijim metodama ponovo uspostave kolonijalne ili dovedu do nekih neokolonijalnih metoda osvajanja, slične sadržine onih u prošlosti. U svemu tome, mislim da je prijateljstvo koje Srbija gaji prema afričkim narodima nešto drugačije", kazao je Vučić.

Budimo jedni uz druge

Predsednik Vučić je naveo da mu je žao što je predsednik Demokratske Republike Kongo Feliks Čisekedi danas morao da govori o problemima sa kojima se suočava njegova zemlja na istoku te teritorije.

"Sa tim sam i te kako dobro upoznat. Sa predsednikom Čisekedijem sam pre nekoliko dana razgovarao, a i sa predsednikom Burundija. I nadam se da će i ti problemi biti prevaziđeni. Ali, nekako, uvek smo u prošlosti mi manji bili žrtve ovih velikih, a sada su oni došli do gotovo direktnog obračuna između sebe, a mi bi trebalo kao trava da stradamo u bici slonova", rekao je Vučić.

Dodao je da Srbija i afričke zemlje treba zajednički da delaju i da rade, kao i da se međusobno podržavaju i da štite međunarodno javno pravo, jer je to naša najveća snaga.

"To je ono što uvek možemo zajedno da uradimo i da budemo jedni uz druge. I naša snaga i naši glasovi zajednički nisu za potcenjivanje - u Ujedinjenim nacijama i u svim drugim forumima, institucijama i organizacijama možemo, ako ne planine da pomeramo, ali brda možemo. A kada jedno brdo pomerite, pa dođe drugo, pa treće, onda su to čitavi masivi planinski koje zajednički možemo da pomeramo. Zato nam je potrebno jedinstvo, vera jednih i u druge, zato nam je potrebno da razmenjujemo studente, zato nam je potrebno da u svim oblastima društvenog života još bliže sarađujemo", naveo je Vučić.

Saradnja bezbednosnih agencija

Istakao je da je važna saradnja naših bezbednosnih agencija po pitanju organizovanog kriminala, ali i po svim drugim pitanjima.

"Važna je saradnja naših bezbednosnih agencija i po pitanju međusobnog snabdevanja i podrške u sofisticiranoj opremi, u nabavci onoga što je važno za rad, dobar i posvećen rad svih radnika agencije i na afričkom kontinentu i ovde kod nas, dnevna razmena iskustava po svim pitanjima, to su stvari koje mogu da nas dovedu do neuporedivo boljih rezultata", rekao je Vučić.