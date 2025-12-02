Slušaj vest

Advokat i politički aktivista Božo Prelević udario je na oficire Vojske Srbije jer se ne bune protiv rušenja Generalštaba?!

- Ne razumem oficire Vojske Srbije kojima ruše Generalštab, a oni blenu! Šta blenu, šta oni brane? Za šta im trebaju "rafali" ako im neko sruši Generalštab i napravi kockarnicu ili javnu kuću? Njima najbolje da daju lopatu da se onda sami zakopaju na nekom groblju! Pa zamisli vojska koja da Generalštab! - rekao je Prelević za N1.

Time je još jednom potvrdio licemerje koje vlada u blokaderskim redovima jer je lično 2007. godine podržavao prodaju Maršalata, ali rušenje istog tog Generalštaba, o čemu je Kurir već pisao.

Foto: Printscreen

Advokat je 2007. pričao da je dobro što je zemljište Maršalata prodato SAD-u i još tada rekao da, ukoliko "sutra neka američka firma kupi porušenu zgradu Generalštaba" - to ne treba da bude problem.

"Mislim da je za naše dobre odnose, a siguran sam da naša država želi da oni budu još bolji. Veći bi bio problem nedostatka adekvatnog prostora koji bi im naša država ponudila za ambasadu nego ovo o čemu se razgovara. Ponavljam, sve pod uslovom da su apsolutno regularni svi uslovi samog čina prodaje i potpisanog ugovora. Uostalom, sutra će možda baš neka američka firma kupiti porušenu zgradu Generalštaba. Hoće li to onda biti novi problem zašto je baš njima prodata? Neće i ne treba da bude. Jer ima mnogo više drugih stvari koje ruše naše dostojanstvo", rekao je tada Prelević.

Podsećamo, septembra 2006. godine, predstavnici tadašnje Vlade Srbije i SAD zaključili su ugovor o kupoprodaji bivšeg vojnog zemljišta (Maršalata) - jednom od najvrednijih prostora u Beogradu - za 15 miliona dolara.

Postavljanju kamena temeljca za novu Američku ambasadu na prostoru Maršalata prisustvovao je i tadašnji gradonačelnik Beograda Dragan Đilas i tadašnji ministar ekologije Oliver Dulić, koji su na događaju nazdravljali šampanjecm sa američkom ambasadorkom Meri Vorlik.

Foto: X/UkiPiper74

Odluka o prodaju Maršalata Amerikancima tada je prošla bez većih reakcija javnosti, i naprotiv - bila je podržana od većine uglednih i utiacajnih ličnosti, kao što je i advokat Božo Prelević - koji je tada ne samo pomenuo Generalštab već zagovarao njegovu prodaju.

Bez ruševina u centru Beograda

Podsetimo, rušenje Generalštaba je nedeljama jedna od gorućih tema i alat da blokaderi napadaju vlast, a predsednica parlamenta Ana Brnabić izjavila je da je ponosna na to što je poslanička grupa Srpske napredne stranke predložila zakon o posebnim postupcima radi realizacije projekta u vezi sa Generalštabom i naglasila da je besmisleno što ih zbog toga neki nazivaju podaničkom vlašću, a ne one koji su prodali sve i ništa nisu uradili.

"Dobro je što smo usvojili Leks specijalis i jako je dobro što nećemo imati više ruševine u centru Beograda nakon 26 godina", rekla je nedavno Brnabić na TV Pink i naglasila da se nada da će privući još jednu veliku investiciju.