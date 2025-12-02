Slušaj vest

Hrvatski JANAF nam nije dozvolio uvoz nafte koja nije bila namenjena Rafineriji u Pančevu, već našim robnim i obaveznim rezervama, saopštio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju javnosti.

- Oni nisu poverovali da je to za skladištenje, a ne za NIS. Oni su to odbili, zato što time hoće da kažu da nije samo NIS pod sankcijama već je cela Srbija pod sankcijama, dok Amerikanci ne kažu drugačije. Njima je uvek neko drugi morao da kaže šta da rade. Nevezano za to, kao dobri domaćini, danas je 54. dan od kako su sankcije uvedene, nije bilo nikakvih problema u snabdevanju, i to govori koliko je država ozbiljna i koliko je naporno radila - rekao je Vučić.

Ne propustiteInfoBizDan D za rafineriju u Pančevu: Vučić sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost
dasdsadas.jpg
PolitikaUŽIVO NEMAM DOBRIH VESTI, NISMO DOBILI LICENCU OD AMERIKANACA: Vučić se obraća o NIS-u! Ne razumem tu odluku, za sada strada samo Srbija
Aleksandar Vučić
Politika"PRIJATELJSTVO KOJA SRBIJA GAJI PREMA AFRICI JE DRUGAČIJE!" Obratio se Aleksandar Vučić: Ovde vas niko neće popreko pogledati (FOTO)
WhatsApp Image 2025-12-02 at 09.30.05.jpeg
PolitikaUVEK SMO MI MALI BILI ŽRTVE VELIKIH, A SADA SU POČELI MEĐUSOBNO DA SE OBRAČUNAVAJU: Vučić se obratio predstavnicima afričkih zemalja u Palati Srbija
Aleksandar Vučić