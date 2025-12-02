- Oni nisu poverovali da je to za skladištenje, a ne za NIS. Oni su to odbili, zato što time hoće da kažu da nije samo NIS pod sankcijama već je cela Srbija pod sankcijama, dok Amerikanci ne kažu drugačije. Njima je uvek neko drugi morao da kaže šta da rade. Nevezano za to, kao dobri domaćini, danas je 54. dan od kako su sankcije uvedene, nije bilo nikakvih problema u snabdevanju, i to govori koliko je država ozbiljna i koliko je naporno radila - rekao je Vučić.