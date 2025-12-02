Slušaj vest

Studenti blokaderi - nakon što su na lokalnim izborima u tri opštine uspeli da ostvare cilj i počiste opoziciju - krenuli su u dalje napade: nakon što su se obrušili na one koje su sami i stvorili, građanske zborove, odlučili su da napadnu i Brisel! Ovaj put to nisu učinili peške niti na biciklima, već uobičajeno, na društvenim mrežama odakle su se "obratili" EU!

Naime, blokaderi sa Filozofskog fakulteta u Beogradu napali su na svojim zvaničnim profilima na društvenim mrežama Evropsku uniju jer nije "najavila mere protiv predstavnika vlasti"! 

Zašto? Stari oprobani recept blokadera - lokalni izbori održani u nedelju u Mionici, Sečnju i Negotinu za njih su bili neregularni, pa se čude kako to nije videla i EU!

Screenshot 2025-12-02 115036.jpg
Blokaderi sa Filozofskog sada napali EU Foto: Printscreen

- Evropska unija je šokirana incidentima i izbornim nepravilnostima na lokalnim izborima u Srbiji, i najavljuje mere protiv predstavnika vlasti koji su odgovorni za iste. Šalimo se, naravno. Ne vide dovoljan interes da bi se osvrnuli na ovo. Očekujemo čestitke predsedniku uskoro - napisali su blokaderi sa Filozofskog, na šta je usledila lavina negativnih reakcija, dok su im u komentarima poručili da se "obrate Rusiji".

A koliko juče ti isti blokaderi tvrdili su da su prešli hiljade i hiljade kilometara biciklima do Strazbura, "gostovali" u Evropskom parlamentu gde su slušali hrvatske evroposlanike... U Strazburu su hteli da obaveste poslanike Evropskog parlamenta da u Srbiji nema demokratije. Posle dvanaest dana vožnje i pređenih 1.300 kilometara, rečeno im je da su u pogrešnu crkvu došli da se mole.

104 EPA Ronald Wittek.jpg
Srpski "studenti" blokaderi sredinom aprila u Strazburu Foto: EPA Ronald Wittek

Iz Evrope naravno nisu stigle nikakve kritike na račun srpskog predsednika Aleksandra Vučića i aktuelne vlasti, kojoj su se blokaderi toliko nadali - ni sada ni ranije. Srbija je na evropskom putu i vrata u EU su joj otvorena, više puta su poručili evropski zvaničnici, i mimo razgovora s državnim vrhom, kao i na zvaničnim sastancima s predsednikom Vučićem - pa je za blokadere sada i EU postala meta.

Jer svako ko ne ide uz dlaku blokaderima i njihovom stavovima - biva optužen! Opozicija je maltene počišćena, krenuli su i na zborove, neka se spremi Brisel!

