Slušaj vest

Opšti rat među blokaderima traje već duže vreme, a čini se da je onaj između parlamentarne opozicije i studenata blokadera dostigao svoj vrhunac. To su u nedelju u gostovanju u "Utisku nedelje" potvrdili predsednik stranke SRCE Zdravko Ponoš i potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić, kada su jasno podvukli da blokaderi sa fakulteta nemaju njihovu podršku.

Ponoš je rekao da bezrezervna podrška studentima blokaderima ne dolazi u obzir.

- Ja sam se ponadao u nekom momentu, kad su profesori ušli u igru, da će oni da pomognu da se uspostavi neki most i poverenje između opozicije i studentskog pokreta. Mislio sam da bi to bilo blagotvorno, jer ona varijanta koju su neki zagovarali, da se bezrezervno neko i nešto podrži, mi smo odmah kao stranka rekli da to ne dolazi u obzir. Mi ne možemo nikoga i ništa bezrezervno da podržavamo, ja sam rekao da tako ne vaspitavam ni svoje dete da to radi i ostajem pri tome. Vreme je potvrdilo da je to upravo tako - kazao je Ponoš.

Takođe, pored blokadera na fakultetima, Ponoš je u ovom gostovanju udario i na rektora Univerziteta u Beogradu Vladana Đokića:

- Kažete da postoji neko očekivanje ili zahtev da se političke partije povuku. Poslednjih nekoliko nedelja ili meseci ja imam utisak da se rektor Đokić povukao. Gde je on nestao, šta se desilo s njim? Taj čovek je uživao ogromno poverenje i studenata, a čini mi se i nas iz opozicije. Nigde ga nema. A ova bitka traje, evo, i danas se nešto dešava. Ima nešto da se kaže na tu temu? Ima nešto da se radi na tu temu? Je l' treba i mi da se sklonimo, pa ljudi isto da se pitaju: "A gde ste vi?"

Sličnog mišljenja bila je i Marinika Tepić. Naime, voditeljka Olja Bećković upitala ju je da li će ispuniti zahtev studenata i dati im bezuslovnu podršku, kao što je uradila Demokratska stranka.

- Iskreno, ne, zato što mislim da naš posao jeste, s obzirom da smo mi profesionalni političari, zato što se ozbiljno, profesionalno, stručno godinama ne samo bavite time kako ćete ovu zemlju da spasite i da rešite od mafijaške organizacije, već zato što to dugujete nekim ljudima koji su mnogo stradali pod ovim režimom - rekla je Tepić.