Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će Srbija ukoliko do petka ne bude dobila gasni ugovor sa Rusijom već od ponedeljka pokrenuti pregovore o nabavci gasa na nekoj drugoj strani.

"Oko gasa, ukoliko do petka ne dobijemo ugovor, mi u ponedeljak pokrećemo pregovore i nabavićemo gas na nekoj drugoj strani", rekao je Vučić.

On je to izjavio na konferenciji za medije u Predsedništvu posle sastanka sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje.

