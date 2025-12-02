Politika
AKO DO PETKA NE UGOVORIMO GAS SA RUSIJOM, PREGOVARAMO S DRUGIMA! Vučić: U tom slučaju pregovori kreću od ponedeljka, nabavićemo gas na nekoj drugoj strani
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će Srbija ukoliko do petka ne bude dobila gasni ugovor sa Rusijom već od ponedeljka pokrenuti pregovore o nabavci gasa na nekoj drugoj strani.
"Oko gasa, ukoliko do petka ne dobijemo ugovor, mi u ponedeljak pokrećemo pregovore i nabavićemo gas na nekoj drugoj strani", rekao je Vučić.
On je to izjavio na konferenciji za medije u Predsedništvu posle sastanka sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u zgradi Predsedništva sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje.
