Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će Srbija ukoliko do petka ne bude dobila gasni ugovor sa Rusijom već od ponedeljka pokrenuti pregovore o nabavci gasa na nekoj drugoj strani.

"Oko gasa, ukoliko do petka ne dobijemo ugovor, mi u ponedeljak pokrećemo pregovore i nabavićemo gas na nekoj drugoj strani", rekao je Vučić.

On je to izjavio na konferenciji za medije u Predsedništvu posle sastanka sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u zgradi Predsedništva sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje.

Vučić je rekao odmah na početku da nema dobrih vesti.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaVUČIĆ: JANAF nam nije dozvolio uvoz nafte koja nije bila namenjena Rafineriji u Pančevu, već našim robnim i obaveznim rezervama
Aleksandar Vučić
InfoBizLoše vesti iz SAD: NIS nije dobio licencu za nastavak rada, Rusi ne žele da prodaju svoj deo
Nis petrol
PolitikaUVEK SMO MI MALI BILI ŽRTVE VELIKIH, A SADA SU POČELI MEĐUSOBNO DA SE OBRAČUNAVAJU: Vučić se obratio predstavnicima afričkih zemalja u Palati Srbija
Aleksandar Vučić
InfoBizLEGALIZACIJA PO NOVOM KREĆE OD 8. DECEMBRA, KOMPLETAN OBJEKAT ZA 100 EVRA: Važne informacije o zakonu koji je najavio Vučić - ovo su benefiti
shutterstock-2073066335.jpg
Politika"VUČIĆ RADI SVOJ POSAO KAKO TREBA" Predsednik omogućio NAJVEĆI RAST PENZIJA DO SAD, oduševio najstarije: Prvi put sam dobio povećanje tek kad je Vučić došao
drustvo-pomoc-drzave-foto-ana-paunkovic-shutterstock copy.jpg
InfoBizKurir ispred Rafinerije u Pančevu, crpe se poslednji litri nafte! Evo šta se dešava uoči najave prestanka s radom
Nis rafinerija