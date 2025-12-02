Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će država, na sopstveni rizik, obezbediti platni promet za Naftnu industriju Srbije (NIS) do kraja nedelje.

On je to rekao u obraćanju građanima nakon održanog sastanka sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje, dodajući da je danas dogovoreno da se platni promet obezbedi do kraja nedelje, kako kaže, uz rizik da i centralna banka (NBS) i poslovne banke potpadnu pod sankcije.

- Sada ću da objasnim šta se dešava. Da imate u vidu, onog sekunda kada prestane platni promet sa NIS-om, a mi smo se dogovorili na svoj rizik da do kraja nedelje obezbedimo platni promet, i dalje. Dakle, i utorak i sreda, četvrtak, petak, subota i nedelja biće platni promet. NIS ima dovoljno vremena da isplati plate zaposlenima, ima dovoljno vremena da plati sve dobavljače, ima dovoljno vremena da pripremi svoje zaposlene za sve što sledi. Posle toga merićemo dan za danom - rekao je Vučić.

Dodao je da će država davati naftne derivate svim drugima osim NIS-a, kako bi bilo dovoljno goriva.

Foto: Petar Aleksić

- Sa kerozinom jedino baš nikakvih problema neće da bude, da vam ne objašnjavam kako smo to završili, ali smo završili. Dakle, avio saobraćaj će u potpunosti dobro i normalno da funkcioniše. Imaćemo dovoljno i do kraja januara, a rekli smo 15. januara mi presecamo. U najgorem slučaju, ako do tada oni ne završe razgovore sa Arapima, Mađarima, Englezima, Amerikancima, s kim god hoće, to je njihova stvar. Dakle, imamo dovoljno goriva, samo što će ljudi morati da idu na neke druge pumpe - rekao je Vučić.

Kako kaže, šta god da proba da se uradi, cela zemlja je pod pritiskom mogućih sankcija.

- Mi smo i dosad rizikovali, rizikovaćemo, rekao sam i do ponedeljka, dalje ćemo odlučivati na dnevnom nivou, ali mislim da su u kompletnom i monetarnom i sveukupnom finansijskom sektoru naše zemlje veoma, veoma oprezni i uplašeni i da neće ljudi da rizikuju više - rekao je Vučić i dodao da se "naslušao bajki o sekundarnim sankcijama i sa Zapada i sa Istoka".