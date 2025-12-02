Slušaj vest

Dok jedan tabor opozicije krah na lokalnim izborima predstavlja kao pobedu, drugi unapred preti "nezavršenim izbornim danom". Nasuprot tome, vlast ukazuje na realne izazove. I nakon potvrde predsednika Vučića da smo zakoračili u izbornu godinu, u fokus se vraćaju potreba za dijalogom, ali i rastuće razlike unutar samog opozicionog fronta.

Aleksandar Jerković, programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju, organizacije koja je bila posmatrač na lokalnim izborima u Mionici u nedelju, pa je izneo analizu izbora za Kurir.

Inače, pojavio se snimak uz konstantaciju da se trgovalo glasovima. Taj snimak je objavljen na zvaničnoj stranici stranke "Srce", pa se Jerković prvo osvrnuo na njega.

O ovom videu se radi:

Snimak dvojice u kolima uoči glasanja Izvor: Kurir televizija

- OKO je naša organizacija, a čovek na snimku je naš posmatrač, deo mobilnih ekipa, a ovo što drži u rukama je spisak, ali ne birački, a čak i da je birački ne vidim što je to problem. Pričamo o duplim biračkim spiskovima, evo da ih ja sada imam, šta sa njima da radim? Neko je fotokopirao birački spisak i šta može sa tim? Ovo naravno nije birački spisak jer nama kao posmatračima takav spisak ne služi. Ovde se radi o spisku biračkih mesta i adresa jer je ovo bio tim koji treba da obilazi biračka mesta, da vrši opservaciju van samih birališta i da beleži činjenice - započeo je Jerković.

Foto: Kurir Televizija

"Rezultat svedoči da opozicija ništa ne radi"

Jerković je rekao da dan izbora nije prošao glatko, te su postojali određeni tehnički problemi, ali ništa što bi moglo da utiče na ishod glasanja. Podsetio je da su se u Mionici nalazili problematični muškarci koje su fotografisali i čekaju na njihovu identifikaciju.

- U centru Mionice je bila grupa ljudi sa kapuljačama ili maskama, a bili su crno obučeni, u uniformama ili sa obeležjima vojnih jedinica i oni su provocirali ljude koji su išli ka biračkim mestima. Ne znam ko su ti ljudi, ali smo ih fotografisali. Jedan mini incident se desio u Mionici kada je ta grupa zaustavila simpatizere SNS, a kada sam otišao da zabeležim taj događaj, situacija se smirila. Oni su imali narativ da prema svakom prolazniku budu agresivni sa ciljem da svim pristojnim ljudima usade strah i da se smanji izlaznost. To je najveća neregularnost ovih izbora - kaže Jerković.

Srbislav Filipović, politički analitičar je izneo analizu dešavanja, pa je rekao da rezultati svedoče o tome šta je ko uradio u prethodnom periodu za državu i kakvu viziju za naš narod imaju.

Foto: Kurir Televizija

- Rezultat svedoči da opozicija ništa ne radi, a pritisci koji su se vršili sa maskiranim ljudima su jezivi. Sve što je prethodilo tom danu je užasno, ali politika programa je dala rezultat. Savetujem opoziciji da napravi jasan plan i viziju, pa mogu da očekuju više od 1.4 odsto glasova - rekao je Filipović.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.