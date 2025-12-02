Slušaj vest

Analitičar Đorđe Vukadinović, nekadašnji poslanik u Skupštini Srbije i urednik Nove srpske političke misli, udario je šamar realnosti blokaderima na blokaderskoj televiziji N1, gde je komentarisao lokalne izbore u Sečnju, Mionici i Negotinu na kojima je SNS odnela ubedljivu pobedu.

- Njihova baza se istanjila u međuvremenu. Oni su ohrabrili mnoge koji su bili protiv vlasti da budu i dalje protiv vlasti, ali procenti su isti koje su imali na decembarskim izborima - podvukao je Vukadinović.

On je istakao da se predsedniku Vučiću rejting stabilizovao.

- Kod opozicije ima manje razloga za euforiju! Kod vlasti je primetan pad 1, 2, 3, 4 procenta. To je jako mali pad u odnosu na izbore 2023. godine, a desila se i nadstrešnica, i protesti i pre toga litijum! Vučić je uspeo da sačuva jezgro svojih glasača. Dakle, to nije urušavanje, nije raspad kako se u euforičnim najavama stvaralo. Nemojmo olako reći "gotovo je" - nije! Vučićev rejting se stabilizovao! - naglasio je Vukadinović.

Konstatovao je i da su protesti splasnuli i da blokaderi ne mogu ponovo da ih omasove.

- Oni teško da mogu da naprave sad tu vrstu mobilizacije. Ti protesti su splasnuli. Pokušaj da se ad hok skupljamo tu i tamo uglavnom slabo prolaze - rekao je Vukadinović i do kraja srušio Sneška blokaderima.

