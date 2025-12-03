Slušaj vest

Blokader Petar Đurić iz pokreta "Ćale ovo je za tebe" jedan od najglasnijih blokadera - koji je od samog početka blokaderskog haosa pozivao na proteste, blokade i pritisak na institucije - i dalje ro radi ali ni manje ni više nego iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, gde se nalazi na luksuznom odmoru.

Kako saznajemo, on poslednjih nedelju dana boravi u elitnom hotelu, odakle tvituje, piše kolumne pozivajući građane Srbije da ne ćute - dok on uživa u hotelu, na bazenu.

Društvo mu pravi glumica Ivana Panzalović. Na fotografijama koje je ovaj blokader objavio na društvenim mrežama njih dvoje poziraju pored hotelskog bazena u okviru kompleksa visoke kategorije.

Blokader Petar Đurić u Dubaiju s glumicom Foto: Printscreen/Instagram

Petar Đurić je samo još jedan u nizu likova iz "blokaderske elite" koja ni pedalj nije odstupila od svog lagodnog života, predstavljajući se građanima sa imidžom "boraca iz naroda", sa istim problemima - odnosno samo jednim problemom - aktuelna vlast! Pa na tu vlast huškaju narod dok oni uživaju na odmorima, letnjim jesenjim i zimskim, nastavljaju školovanja uz strane stipendije, a svoje matične fakultete su blokirali.

Tako i Đurić - kao i košarkaš blokader Vladimir Štimac - koji je letos vodio "revoluciju" iz jednog od najskupljih hotela na Crnogorskom primorju - sada uživa u jednom od najskupljih svetskih turističkih centara?

Vladimir Štimac u avgustu "pumpao" luksuzno iz Crne Gore Foto: Privatna Arhiva

U Emiratima s glumicom

Blokader Petar Đurić u Emiratima uživa s glumicom Ivanom Panzalović, koja je postala poznata po ulogama u seriji „Kursadžije“, a nakon teške tragedije o kojoj su mediji ranije pisali - bivši verenik joj je pucao u glavu, a zatim oduzeo sebi život - nije se mnogo pojavljivala u javnosti.

Kako saznajemo, glumica je navodno od letos u emotivnoj vezi sa Đurićem, iako je još uvek, kako se spekuliše, zvanično u braku - naime, Ivana Panzalović se udala u oktobru prošle godine.

Da se nalazi u Dubaiju s Đurićem saznalo se tako što je upravo ovaj blokader objavio njihovu zajedničku fotografiju na storiju na svom Facebook profilu.

Objava na FB profilu Petra Đurića Foto: Facebook Petar Djuric

Inače, prema dostupnim informacijama na internetu, uvidom u cene hotela, samo noćenje u ovom objektu u Dubaiju košta oko 400 evra.

Prema rečima našeg izvora koji nam je dostavio skrinšot Đurićeve fotografije, blokader se žestoko bahati u Emiratima:

1/6 Vidi galeriju Blokader Petar Đurić u Dubaiju Foto: Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram