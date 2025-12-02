Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija nema problema sa gorivom ni sa naftnim derivatima i da će ih biti do kraja januara, a da će tim za energetsku stabilnost da zaseda na dnevnom nivou i da će javnost obaveštavati na svaka dva dana, čime je pokazao odgovornost države.

- Samo kod strateških stvari uključićemo se da o tome govorimo i predsednik vlade i ja, a do tada će ministri da vas obaveštavaju, u svakom slučaju nikakve panike što se goriva tiče, što se naftnih derivata tiče - rekao je Vučić, ali je dodao da će trenutna situacija da ugrozi stopu našeg rasta.

On je u obraćanju iz Predsedništva rekao da u našim rezervama, ne računajući rezerve NIS-a, ima dosta dizela i benzina, naglašavjući da će dizela biti dovoljno do kraja januara i da ga ukupno ima više od 204.000 tona.

- Mi imamo u Pančevu 24.400 tona dizela, 20.000 tona u Kovinu, 9.500 tona u Požegi - ukupno 53.900 tona samo u robnim rezervama - istakao je Vučić i naglasio da je dizel 82 odsto potrošnje u Srbiji u odnosu na benzin.

Dodao je da imamo u obaveznim rezervama 61.069 tona u Smederevu evrodizela, 44.622 tona u Ledincima 14.949 tona, 29.955 tona u Kovinu, negde oko 150.595 tona, kao i da imamo 25.000 tona dizela u vojnim rezervama.

- Mi smo naručili još 29.000 tona dizela plus 20.000 tona, kao i 300 tona kerozina i 38.000 tona benzina - rekao je Vučić.

Istakao je da mazuta trenutno ima 54.500 tona, a da je godišnja potrošnja 44.00 tona.

Govoreći o benzinu, predsednik je rekao da imamo obaveznih rezervi i on se mnogo manje troši, ističući da u Požegi imamo obavezne rezerve 14.533 tona i imamo još 4.000 tona benzina u robnim rezervama.