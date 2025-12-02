Slušaj vest

Brnabić je na mreži X napisala sledeće:

- Ono što je danas predsednik Aleksandar Vučić rekao, i sve ono što smo poslednjih nedelja videli u vezi sa NIS, je potvrda toga kako funkcioniše neprincipijelna politika velikih sila.

- Istovremeno smo videli kako se bori jedna suverena i ponosna zemlja, na čelu sa predsednikom kakav je Aleksandar Vučić. Mi ćemo se za našu zemlju, naše građane i našu privredu izboriti, samo nikada nećemo da se izvinjavamo Đuri što nas je tukao.

- A što se Đilasa i njegovog kriminalno-tajkunskog klana tiče, ti su poklonili šta su mogli - od Maršalata do NIS-a, a političku karijeru su priveli kraju bogatiji za stotine miliona evra na računima širom sveta i nekretninama čija se površina meri u hiljadama kvadrata. Vučić nema ni račune, ni nekretnine, nije ništa što je državno poklanjao, a neće ni da otima - ni naše, ni tuđe. Sve suprotno od Đilasa. Suštinska razlika što se Vučić bori za Srbiju, a Đilas se uvek isključivo borio za sebe, zaključila je Brnabić.

Ana Brnabić
Foto: X@anabrnabic

Kurir.rs/X

Ne propustitePolitika"VUČIĆA I NJEGOVU PORODICU OPTUŽUJU ONI KOJI SU SINONIM ZA KORUPCIJU" Brnabić: Odakle Đilasu 619 miliona evra, kada će se tužilaštvo probuditi?
ab.jpg
PolitikaBIRAČKI SPISAK IM JE UVEK BIO SAMO ALIBI! Ana Brnabić ekskluzivno otkrila - CRTA u rekordnom roku imala uvid u spisak birača, ali to nikome nije bila vest
Ana Brnabić CRTA
PolitikaGEJ AFERA U SKUPŠTINI, DRUGI DEO! Cela sala opet prasnula u smeh! Brnabić: E, znate šta Pajiću, neću primeniti 103, zato što ste super pričali! BRAT MOJ! VIDEO
Ana Brnabić Vladimir Pajić
PolitikaSNS JE OJAČALA, DOK BLOKADERI PUCAJU PO ŠAVOVIMA Brnabić nakon ubedljive pobede SNS: Srpska napredna stranka je dobila nove, mlade ljude - buduće lidere!
Ana Brnabić
PolitikaKAD NE MOŽETE DA GA POBEDITE, IZMIŠLJATE LAŽI! Ana Brnabić reagovala na brutalne blokaderske laži: Nemoć i očaj blokadera postaju očigledni
IMG-20251001-WA0047.jpg