- Ono što je danas predsednik Aleksandar Vučić rekao, i sve ono što smo poslednjih nedelja videli u vezi sa NIS, je potvrda toga kako funkcioniše neprincipijelna politika velikih sila.

- Istovremeno smo videli kako se bori jedna suverena i ponosna zemlja, na čelu sa predsednikom kakav je Aleksandar Vučić. Mi ćemo se za našu zemlju, naše građane i našu privredu izboriti, samo nikada nećemo da se izvinjavamo Đuri što nas je tukao.

- A što se Đilasa i njegovog kriminalno-tajkunskog klana tiče, ti su poklonili šta su mogli - od Maršalata do NIS-a, a političku karijeru su priveli kraju bogatiji za stotine miliona evra na računima širom sveta i nekretninama čija se površina meri u hiljadama kvadrata. Vučić nema ni račune, ni nekretnine, nije ništa što je državno poklanjao, a neće ni da otima - ni naše, ni tuđe. Sve suprotno od Đilasa. Suštinska razlika što se Vučić bori za Srbiju, a Đilas se uvek isključivo borio za sebe, zaključila je Brnabić.