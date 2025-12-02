Slušaj vest

Blokaderski mediji ne odustaju od narativa o međusobnim sukobima građana u Srbiji! Čak i razgovor o narednim izborima iskorišćen je da se provuče teza o "građanskom ratu" koju smo nebrojeno puta čuli sa blokaderskih televizija. Tako je voditeljka N1 Danica Vučenić u razgovoru sa analitičarem Đorđem Vukadinovićem - ničim izazvana - ponovo spomenula rat građana Srbije!!!

Đorđe Vukadinović je, između ostalog, govorio i o tome kako se blokaderska baza istanjila, o rezultatima lokalnih izbora, a Danica Vučenić je čak u nekoliko navrata povisila ton jer nije bila saglasna sa njim.

Sve je kulminiralo je kada je najpre Vukadinović istakao kako je deo opozicije sa lakoćom odbio predlog da se zahteva prelazna vlada.

- A zašto ovo spominjem?! Zato što mislim da će se u nekom obliku ta ideja morati vratiti na sto! Da li direktno, da li preko posrednika nekih... - govorio je Vukadinović.

Međutim, u tom trenutku ga je Vučenićeva prekinula.

- Inače ćemo u rat ući jedni s drugima posle ovoga... - rekla je ona. 

