Forum pravnika Srbije saopštio je da pozdravlja odluku Odobra za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije da ne usvoji izveštaj Vrhovnog javnog tužilaštva za protekli period i pozvao zbog toga Zagorku Dolovac da podnese ostavku.

- Ta odluka predstavlja najozbiljniji institucionalni signal u poslednjih šesnaest godina da je neophodno zaustaviti praksu nedostupnosti, nepoštovanja zakona i izmeštanje javnog tužilaštva iz ustavnog poretka - navodi se u saopštenju.

Iz strukovnog odruženja ocenju da je nedolazak Vrhovnog javnog tužioca na sednicu Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu akt bez presedana, ali i "poruka nezainteresovanosti za polaganje javnog računa, što je suprotno ustavnoj ulozi javnog tužilaštva i neophodnim standardima transparentnosti u demokratskom društv"u. Takvo postupanje, kako se dodaje u saopštenju Foruma pravnika Srbije, "podriva poverenje javnosti, umanjuje institucionalni integritet i otvara ozbiljne sumnje u spremnost najvišeg tužilačkog rukovodstva da odgovara na pitanja od javnog interesa".

Forum pravnika Srbije Foto: Forum pravnika Srbije

- Poverenje javnosti u javno tužilaštvo još više podriva i zabrinjava saopštenje Vrhovnog javnog tužilaštva kojim se nastoji delegitimisati Narodna skupština kao organ ustavnog ranga koji je nadležan za izbor Vrhovnog javnog tužioca, pa samim tim za praćenja i nadzora njegovog rada. Nedopustiv je pokušaj izvrtanja činjenica, odnosno tvrdnji da Narodna skupština "pet godina nije tražila" izveštaj pa da zato "nema pravo" da ga zatraži u bilo kom roku. To je direktno negiranje ustavne obaveze Vrhovnog javnog tužilaštva da bude nadzirano od strane Parlamenta, a samim tim i polaganje računa za rad, odnosno u ovom slučaju nerad, građanima Republike Srbije - navodi se u saoštenju.

Neusvajanje izveštaja Vrhovnog javnog tužilaštva, kako se dodaje, samo je poslednja potvrda da je institucija pod sadašnjim rukovodstvom izgubila kapacitet da obavlja ustavnu ulogu i da obezbedi zakonit, profesionalan i odgovoran rad celokupnog tužilačkog sistema.