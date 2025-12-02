- Kada najveći lopovi govore o poštenju, a najneodgovorniji političari pričaju o odgovornosti, onda dobijete ovakvo pisanije Dragana Đilasa, koje nije ništa drugo nego mlaćenje prazne slame. Nažalost, imao je Đilas šansu da pokaže koliko zna i šta može. Nažalost, pola miliona građana Srbije koje je Đilas upisao u nezaposlene, dok je on postao milijarder. Nažalost i Srbije koju je ekonomski potpuno uništio. Setite se samo kako su Đilas i njegova žuta banda ćutali i kakva je gromoglasna tišina vladala dok je etnički čišćeno Kosovo i Metohija 2004, kada je Priština proglasila nezavisnost lažne države Kosovo 2008, i kada smo doživeli debakl u Međunarodnom sudu pravde 2010. godine. Gde je tada bio Dragan Đilas da “brani” državu? I sad je našao predsedniku Aleksandru Vučiću, kojeg podržava velika većina građana Srbije, da drži lekcije jedan Đilas, koji je jedva na 1,4% - napisao je Vučević na društvenoj mreži x.