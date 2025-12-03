Slušaj vest

Napadač blokader, koji je u nedelju oko 4 sata ujutru preskočio ogradu kod Skupštine Srbije i naneo nožem ubodnu ranu čoveku u "Ćacilendu" je Damjan P. (27) iz Subotice sa prebivalištem u Beogradu, večiti student Fakulteta primenjenih umetnosti!

Na sve to, nije samo propao kao student, već i kao preduzetnik, jer je njegova nazovi firma "Rock Puncher Production", registrovana na Voždovcu, u blokadi!

Damjan P. je očigledno imao dovoljno vremena da smišlja napad - jer je nezaposlen, kako piše na njegovom "Linkedin" profilu.

Za sebe tvrdi da je fokusiran na produkciju i režiju, da je pisac u srcu, a blizak je i sa glumcem blokaderom Tihomirom Stanićem, kao i sa članom Svetosavskog Proglasa Viktorom Savićem.

Do sada ima dva kratka filma na kojima je potpisan kao scenarista: Besnilo i Metronomski um, u kojem je jednu od uloga imao upravo Tika Stanić - jedan od kandidat na "studentskoj listi" za izbore.

Damjan P. (skroz levo u kariranoj košulji) sa Tihomirom Stanićem i Viktorom Savićem Foto: FSU

Na sve to, po svemu sudeći je i lagao da ima diplomu sa FSU jer na profilu FSU stoji da je i dalje student.

Lagao policiju

Podsetimo, Damjan P. je nakon hapšenja pokušao da slaže da ništa nije skrivio, ali je promenio ploču kada su mu pripadnici organa bezbednosti rekli kako je napad snimljen.

Na snimku se čuje kako jedan policajac govori Damjanu P. da "džaba sve poriče", dok on sedi na betonu s rukama vezanim lisicama i unezvereno gleda oko sebe.

Vučić: Misle da može zemlja da se razara

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučićrekao je nakon napada da ljudi ne treba da brinu, i da će država uraditi sve da savlada nasilnike.

- Taj blokader iz Subotice koji živi u Beogradu je upotrebio hladno oružje i naneo veliku, dugačku ranu muškarcu - kazao je Vučić.

- Nije za džabe veliki Miloš govorio: Kakvo sam ti to dobro učinio da me toliko mrziš. Država nam je godinu dana bila oteta, ušli su u sve institucije, u školstvo, zdravstvo, i mislili su da može zemlja da se razara, a da to ne bude kažnjeno. A što se tiče ovoga, ne mogu da ulazim u privatne motive. Policija i nadležni državni organi će da rade svoj posao. A šta radite u četiri ujutru da nekoga provocirate i još nosite nož sa sobom, teško da to možete bilo kome racionalnom da objasnite - kazao je predsednik.

Istakao je još jednom da je razgovor i dijalog najbolja stvar, i da će bez obzira na incidente pružati ruku.

- Vidite da su krenuli sa žestokim obračunima između sebe. I sada ponavljaju onu argumentaciju o plivanju preko Dunava - rekao je on.

Bez osude blokadera

Blokaderi su u potpunosti izignorisali i ovaj napad njihovog simpatizera ispred Skupštine Srbije u kom je ranio čoveka u takozvanom "Ćacilendu". Prethodno su isti takav stav "nije se desilo" pokazali prema napadu blokadera Vladana A. na istom mestu - i to sa municijom, u kom je ranio čocveka i izazvao požar!

Ni jedan ni drugi krvavi napad nosu osudili ni pozvali na prestanak nasilja i spuštanje tenzija!

U opasnoj ćutnji saigrači su im njihovi mediji, koji osim osnovnih informacija o napadima ispred Skupštine nemaju više ništa.

