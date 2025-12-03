Slušaj vest

Staviti državničke i liderske aktivnosti predsednika Srbije Aleksandra Vučića u istu ravan s onim što rade blokaderi, nije ni svrsishodno niti moguće. To su dva potpuno suprotna pristupa politici i vođenju države, a posledice delovanja jednog i drugog principa na građane Srbije najbolje govore o njihovoj korisnosti, odnosno štetnosti.

Bezidejnost blokadera u politici i njihovo nesnalaženje u realnosti možda nemaju uticaja na kvalitet naših života, ali njihov rušilački karakter mora se smatrati direktnim udarom na obrazovanje, zdravstvo, ekonomiju, bezbednost... pa na kraju i na naš novčanik.

Blokaderi su osvedočeno opredeljeni za rušilački model delovanja ka otimanju vlasti. Posle godinu dana blokada i protesta sasvim jasno se može sagledati njihova škola mišljenja koja ne bira sredstvo ne bi li se domogla poluga vlasti.

Aleksandar Vučić UAE Ujedinjeni arapski emirati Izvor: Marko Karović

Dok su studenti protestovali i blokirali sve redom, država je bila primorana da se snalazi u geopolitičkom haosu koji je uzdrmao i mnogo veće i snažnije države. Bez trunke odgovornosti, blokaderi su činili sve kako bi otežali i onako tešku situaciju u Srbiji.

Da nije bilo odgovornosti, ozbiljnosti i državničke mudrosti predsednika Vučića, ova država bi odavno bila pod ugašenim svetlom i zavrnutim gasom, bez ijednog prijatelja, investitora i infrastrukturnog projekta, sa zatarabljenim fabrikama... Ali nije!

Za razliku od blokadera koji su besciljno lutali ulicama i putevima Srbije, stajali nasred raskrsnica i zaustavljali život svima, neko u državi je zavrnuo rukave i suočio se sa svim složenim problemima koje je servirao geopolitički cunami. Dok su blokaderi rušili i lomili po Beogradu, Novom Sadu, Nišu... državni aparat je pred sobom imao da rešava i složena spoljnopolitička pitanja.

1/8 Vidi galeriju Aleksandar Vučić i Emanuel Makron Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

Od odnosa sa ključnim međunarodnim partnerima, preko regionalnih i bezbednosnih tenzija, do ekonomskih pritisaka. Nemoguće je izmeriti šta je od svega bio veći izazov. Fokus izvršne vlasti bio je usmeren na stabilnost i očuvanje međunarodnog položaja zemlje, od kojeg je zavisilo gotovo sve i zbog kojeg imamo razloge da sanjamo svoju budućnost. Pod udarima blokadera nisu posustale ni institucije. Ostale su stabilne i čvrste, spremne da obezbede stabilnost i bezbednost države i njenih građana.

Ekonomske teškoće, izazvane i blokaderskim štetočinskim iscrpljivanjem resursa i krnjenjem poverenja u stabilnost države, nisu do kraja prevaziđene, ali su vitalni interesi očuvani. Žestoka borba odgovornih ljudi koji vode ovu državu uspela je i da obezbedi rast penzija. Upravo se od ove nedelje penzije u Srbiji uvećane za 12,2 odsto, čime je ispunjeno još jedno obećanje predsednika Vučića dato najstarijim sugrađanima.

Srbiji i njenim nosiocima vlasti priređeni su surovi uslovi, ali je država bila sposobna da se bori i sa domaćim i sa stranim "izdajnikom". I jedan i drugi su sve učinili da ne uspe, ali Srbija je po ko zna koji put pokazala da "nije šaka zobi da je pozoba svaka vrana koju donese vetar".