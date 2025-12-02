- Protiv sam svakog nasilja. Užasnut sam kada vidim da se neko tuče u izbornim kampanjama. Ali, samo molim, hajde da budemo fer. Za mene nisu dozvoljene mete ni jedan ni drugi. I zato ih pozivam na dijalog. Što ne možete da prihvatite poraz, zato će vam svaki sledeći biti ubedljiviji. Kriminalac je i Jovo Bakić. Nemam šta da mu odgovaram, pošto je sve vreme pozivao na smrt drugih ljudi. Sve vreme pozivao na ubistvo ljudi. Ja pozivam na mir. Pozivam ih da razgovaramo. Pozivam da se dogovorimo.