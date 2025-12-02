Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić sastao se danas u Vašingtonu sa kongresmenom Brajanom Mastom, predsedavajućim Odboru za spoljne poslove u Predstavničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, sa kojim je razmotrio mogućnosti unapređenja odnosa i saradnje Srbije i SAD, kao i aktuelna pitanja na međunarodnom planu.

Istakavši da su SAD jedan od najznačajnijih spoljnopolitičkih partnera Srbije, Đurić je poručio da je naša zemlja čvrsto opredeljena da u narednom periodu dodatno ojača ukupne veze sa SAD.

Đurić je u razgovoru naglasio značaj strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama, naglašavajući da je produbljivanje saradnje u zajedničkom interesu.

Šef srpske diplomatije naglasio je da, u tom smislu, veliki značaj pridajemo susretima sa američkim zvaničnicima, u cilju razmene mišljenja o prioritetnim temama i za jačanje međusobnog poverenja. Đurić je, takođe, iskoristio današnji susret da uputi poziv kongresmenu Mastu da poseti Beograd.

Ministar Đurić sagovorniku je predočio situaciju na Kosovu i Metohiji, posebno govoreći o izuzetno teškom položaju našeg naroda, koji je konstantno izložen sistematskim pritiscima.