Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u zgradi Predsedništva sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje, nakon čega se obratio javnosti kako bi saopštio detalje sa sastanka.

Nakon obraćanja predsednik je konstatovao da više nema nijednog novinarskog pitanja, ali i upitao da li neko sa N1 želi nešto da pita.

- Nema pitanja N1. Stručnjaci danas nisu raspoloženi. Kako koji izbori prođu potrebno im je jedno tri, četiri dana oporavka - zaključio je Vučić. 

Ne propustitePolitika"KOLIKO GOD LJUDI DA PRETUKU, RANE, POKUŠAJU DA UBIJU - UVEK SU ONI ŽRTVE" Vučić poručio: Nemojte da od batinaša pravite žrtve, a od žrtava kriminalce VIDEO
Aleksandar Vučić
PolitikaOVAKO RASTU PENZIJE U SRBIJI - BROJKE ZA PONOS: Od 2018. do 2026. očekivani rast od čak 139,4 odsto! Vrtoglavi skok životnog standarda najstarijih sugrađana
penzioneri šetaju
PolitikaODGOVORNA DRŽAVA NA DELU! Vučić: Goriva ima do kraja januara, nikakve panike što se naftnih derivata tiče
Aleksandar Vučić
PolitikaAKO DO PETKA NE UGOVORIMO GAS SA RUSIJOM, PREGOVARAMO S DRUGIMA! Vučić: U tom slučaju pregovori kreću od ponedeljka, nabavićemo gas na nekoj drugoj strani
Aleksandar Vučić