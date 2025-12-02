Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je večeras u Vašingtonu, nakon što su prištinski mediji preneli da Centralna izbornakomisija (CIK) nije verifikovala Srpsku listu za parlamentarne izbore 28. decembra na AP KiM, da je potpuno neprihvatljivo da se

jednoj političkoj organizaciji, koja očigledno uživa najveći legitimitet među Srbima na tim prostorima, osporava pravo na učešće u

izbornom procesu.

- To pokazuje ne samo odsustvo demokratskog kapaciteta već i jedan potpuno neprihvatljiv odnos prema celoj jednoj nacionalnoj

zajednici, i to ne čudi od Kurtijevog režima - rekao je Đurić novinarima u Vašingtonu nakon niza sastanaka s američkim senatorima i

kongresmenima.

Izrazio je nadu da će ta odluka prištinskih vlasti biti revidirana uz podršku međunarodne zajednice, kao što je to bio slučaj u

prethodnom izbornom ciklusu na AP KiM, kada je Kurtijeva vlada promenila odluku zahvaljujući, između ostalog, podršci iz

Vašingtona.

Ističe da ne može da zamisli da mogu da budu održani demokratski izbori na kojima Srbi ne mogu da učestvuju.

- To bi onda predstavljalo potpunu farsu, koja ne bi imala nikakvu pravnu važnost i potpuno izbacivanje iz koloseka bilo kakvog

procesa i pokušaja procesa normalizacije odnosa. Ne želim da teškim rečima opterećujem buduća nastojanja onih koji će sada morati

s Kurtijevim režimom da izdejstvuju to da se ovakvi neodgovorni potezi ne sprovode u delo. Dakle, ne želim njima da otežavam posao,

onima koji će to da ispravljaju, ali potpuno je jasno da je to nedopustivo - zaključio je Đurić.

Centralna izborna komisija u Prištini nije verifikovala Srpsku listu za učešće na izborima za skupštinu privremenih institucija 28.

decembra, prenose prištinski mediji, prenela je Republika pisanje Tanjuga.