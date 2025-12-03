Slušaj vest

Ovaj poznati blokaderski dvojac, u svojoj emisiji "Dobar, loš, zao" saopštio je da oni više neće bespogovorno podržavati studente blokadere.

Ovoga puta, pale su i teške reči.

- Ne možemo bespogovorno da podržavamo ovakva sr*nja kao što je ovo saopštenje, ne. Žao nam je. Nego jednog lepog dana kada budu izbori, za dve godine, godinu, kada se ovaj smiluje, onda ćemo videti ko će da izađe sa kakvim programom, ko će kome biti na listi i onda odlučimo za koga ćemo da glasamo, tako da DLZ prestaje apriori bilo kome da daje podršku, stavljam Nenade na glasanje ovaj predlog, ko je "za" Nenade neka digne ruku - rekao je Vidojković, a nakon što se Kulačin sa ovim predlogom složio dodao - "jednoglasno usvojeno - da".

