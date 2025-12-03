Slušaj vest

Skupština Srbije usvojila je danas sa 143 glasa "za" od ukupno 182 poslanika Zakon o budžetu za 2026. godinu u načelu.

Prihodi državne kase u sledećoj godini će iznositi 2.414,7 milijardi dinara, što je za 2,9 odsto, odnosno 68,5 milijardi dinara, više u odnosu na iznos prihoda predviđen originalnim budžetom za ovu godinu.

Ukupni rashodi i izdaci budžeta iznosiće 2.751,7 milijardi dinara, pa će fiskalni deficit budžeta biti 337 milijardi dinara, odnosno tri odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).