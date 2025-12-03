Politika
SKUPŠTINA USVOJILA BUDŽET ZA 2026. U NAČELU: "Za" glasalo 143 od 182 poslanika
Skupština Srbije usvojila je danas sa 143 glasa "za" od ukupno 182 poslanika Zakon o budžetu za 2026. godinu u načelu.
Prihodi državne kase u sledećoj godini će iznositi 2.414,7 milijardi dinara, što je za 2,9 odsto, odnosno 68,5 milijardi dinara, više u odnosu na iznos prihoda predviđen originalnim budžetom za ovu godinu.
Ukupni rashodi i izdaci budžeta iznosiće 2.751,7 milijardi dinara, pa će fiskalni deficit budžeta biti 337 milijardi dinara, odnosno tri odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).
Predviđeno je da će stopa privrednog rasta iznositi tri odsto.
