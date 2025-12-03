Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić sastao se u Vašingtonu sa senatorkom Džin Šahin, najstarijim članom Demokrata u Komitetu za spoljne odnose američkog Senata, i tom prilikom je informisao o najskorijim dešavanjima na Kosovu i Metohiji, uključujući odluku CIK-a da Srpskoj listi ospori pravo učešća na predstojećim izborima.

Foto: Ministarstvo spoljnih poslova printscreen



Đurić je istakao da odluka CIK-a ozbiljno dovodi u pitanje demokratski karakter vanrednih parlamentarnih izbora na KiM. Naglasio je da ovakav potez, u već napetoj atmosferi, dodatno otežava dijalog Beograda i Prištine i čini približavanje pozicija i pronalaženje kompromisnog rešenja još nedostižnijim, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Dodaje se i da je ministar preneo čvrsto uverenje u potencijal unapređenja odnosa Srbije i SAD, apostrofirajući SAD kao jednog od najznačajnijih spoljnopolitičkih partnera naše zemlje. Šef srpske diplomatije ponovio je opredeljenost Srbije za dalje jačanje veza i približavanje strateškom partnerstvu kojem Srbija teži.

Posebna pažnja na sastanku posvećena je i okolnostima u vezi sa funkcionisanjem Naftne industrije Srbije, kao i načinima prevazilaženja aktuelnih izazova u tom domenu.