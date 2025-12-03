Slušaj vest

Ministar kulture Nikola Selaković došao je jutros u Tužilaštvo u pratnji svog advokata Vladimira Đukanovića, gde mu je uručen poziv za saslušanje koje je zakazano za sutra u 17 časova.

Selaković je i juče išao u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK), međutim iako je stigao tokom radnog vremena, tamo nikog nije bilo, jer su otišli u kafanu.

Selaković je tada poručio da će goniti svakog ko radi protiv države i naroda.

- Pošto su oni neko ko ne može da funkioniše bez laži, jasno je da su blokadersko-tužilačka banda koja se odmetnula i od države i od naroda. Ja ću goniti svakog onog ko radi protiv države i protiv naroda, a vi možete krenuti sa mnom da vidimo da li su ovde ljudi koji bi da procesuiraju one koji rade za ovu zemlju i koji vole ovu zemlju - rekao je Selaković juče medijima. 

Kurir Politika/Informer

