Novinar Uroš Piper nije iznenađen ovakvim ponašanjem studenata blokadera, pa je rekao da traže pomoć od stranaca jer u svojoj državi ne mogu da ostvare pobedu.

Foto: Kurir TV, Marko Karović

- Nije iznenađujuće što blokaderi traže pomoć EU jer kada ne uspete da ostvarite pobedu na izborima, onda vam jedino preostaje da tražite pomoć od stranaca. To me podseća na kolonijalni mentalitet, koji su mnoge države rešile pre sto godina, ali izgleda da kod nas još uvek nije rešen. Ostvarili su solidan rezultat u Mionici, svakako je nedovoljan za pobedu, ali su počistili sadašnju parlamentarnu opoziciju, ali im ni to nije dovoljno. Umesto da na tome grade dalju politiku, oni upomoć zovu EU, pa se ljute kada neki stranac ne dođe u Srbiju da rešava problem. Međutim, niko neće ovde da rešava naša pitanja iz razloga što nismo kolonijalna država - rekao je Piper za jutarnji program Kurir TV.

Rat blokadera i opozicije

Prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije je rekao da su se opozicija i studenti blokaderi posvađali oko parčeta prostora u političkom svetu.

- Poslednji izbori, ali i ankete, pokazuju da je trećina opozicionih birača zapravo broj na koji treba računati kada se gleda ko je protiv vlasti. Posle ovih lokalnih izbora, jasno je da se to nije ništa promenilo, pa samim tim nemaju dodatnog prostora. SNS ima svoje birače, njegova koalicija zauzima 60 odsto, a oko tog kolača, u opozicionim redovima shvataju da je borba, pa mozgaju kako da pokažu da su oni pravi izbor opozicionih birača, a ne druga strana. Zato dolazi do pojačanih tenzija - započeo je Miletić.

Miletić je bez dileme da su opoziciono nastrojene partije u trci sa vremenom da ubede birače da imaju najbolja rešenja, a razlog za to je nekonzistentnost i neubedljivost njihove politike.

- Izborna je godina, malo je to vremena za afirmaciju platformi i ljudi. Ja sam kao mlad mislio da je samo potreban prostor u medijima da bi se nešto ostvarilo, ali to nije istina. Da bi glasači zaista poverovali nekome, neophodne je da vide istrajnost te politike, smisao, da prepoznaju iskrenost, veruju da je rešenje, da su rešenja realna i za to je potreban period. Studentska lista u tome kasni, a opozicija je shvatila da će ispasti iz igre ako nastavi da bude pasivna - rekao je Miletić.

Publicista Aleksandar Gajović je u studiju Kurir televizije izneo stav da u opozicionim redovima postoji mnoštvo problema.

- Opozicija u Srbiji nije slaba, nego loša. Jako lošu opoziciju imamo. U parlamentarnom životu Srbije opozicija nije bila loša kao danas. Oni nisu dobri za državu, kao što sam i rekao, oni nisu slabi, naprotiv, oni su jaki, ali izuzetno nevešti i loši. Što se tiče studenata blokadera ili kako god da ih nazivamo, oni su svoje imali na samom početku, dobrih par meseci, a simpatije su stekli mladošću i velikom energijom. Međutim, i to se izgubilo. Od njih se nije ni očekivalo, a i u realnosti se ispotavilo da oni nemaju nikakav politički program, a tražili su izbore - kaže Gajović.

Miletić je diskutovao o programu opozicije i blokadera, odnosno da ne izlaze sa unikatnim rešenjima, povoljnim idejama ili inovacijama, već im se ceo narativ svodi na gajenje animoziteta prema predstavnicima vlasti u našoj zemlji.

- Svako vreme ima svoju priču, akciju i reakciju. Kada je sve to krenulo, dakle pre godinu i šaku meseca, nismo imali u vidu izazove sa kojima se danas susreće naša država. Vlast je slušala kritike koje dolaze i mnoge stvari je menjala, iako ih nije isticala. Problemi sa kojima je suočena Srbija su vrlo ozbiljni i građani traže rešenja, a to vide pre svega u predsedniku Vučiću, ali i celokupnoj vlasti koja ulaže ogromne napore da se sve ovo reši - rekao je Miletić.

