Slušaj vest

Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević podržao je danas ministra Nikolu Selakovića koji je optužen u slučaju "Generalštab" i poručio da će istina pobediti sve pritiske i laži.

- Častan, pošten i hrabar - naš saborac i brat Nikola Selaković. Zajedno ćemo opet pobediti lažljive tajkunske medije i one što drže lekcije o navodnom poštenju, a dok su bili na vlasti izigravali su i tužioce i sudije i potpuno uništili sistem pravosuđa - naveo je Vučević na društvenoj mreži "Iks".

Vučević je istakao da će istina pobediti sve pritiske i laži "blokadersko-tužilačke bande" koja se odrodila od naroda i države i da će pobediti orkestriranu hajku na čoveka koji služi svom narodu i svojoj otadžbini Srbiji.

- Puna podrška Nikoli Selakoviću - naglasio je Vučević.

Ministar kulture Nikola Selaković danas je bio u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (JTOK) gde mu je uručen poziv za saslušanje.