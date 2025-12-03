AMERIČKA PACKA ZA KURTIJA: To se ranije nije dešavalo! Iz ambasade poručili: Pokušaj da se blokira učešće Srpske liste na izborima kratkovido i vodi razmiricama
Štaviše, američka ambasada je taj potez osim kao kratkovid ocenila i potezom koji ima nameru da izazove razmirice na KiM.
- Pokušaj Samoopredeljenja (VV - Ventvendosje) da blokira verifikaciju učešća Srpske liste na kosovskim izborima je kratkovido i svadljivo. Svi građani na Kosovu trebalo bi da mogu da koriste svoja demokratska prava. Ovakvi potezi podrivaju stabilnost i američke interese, uključujući i obnavljanje našeg strateškog dijaloga kako bi se unapredile prilike kako za američke tako i za kosovske poslove, poručili su iz američke ambasade u Prištini koja se oglasila na mreži X.
Samoopredeljenje je stranka na čijem je čelu Aljbin Kurti.
Podsetimo, šef srpske diplomatije Marko Đurić trenutno boravi u Vašingtonu sa, kako je rekao, proširenim i dobro pripremljenim srpskim timom kojem je u fokusu kako situacija na KiM tako i upoznavanje svih visokih američkih zvaničnika s teškim prilikama u kojima žive Srbi u Pokrajini.
