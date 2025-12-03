Slušaj vest

Štaviše, američka ambasada je taj potez osim kao kratkovid ocenila i potezom koji ima nameru da izazove razmirice na KiM.

- Pokušaj Samoopredeljenja (VV - Ventvendosje) da blokira verifikaciju učešća Srpske liste na kosovskim izborima je kratkovido i svadljivo. Svi građani na Kosovu trebalo bi da mogu da koriste svoja demokratska prava. Ovakvi potezi podrivaju stabilnost i američke interese, uključujući i obnavljanje našeg strateškog dijaloga kako bi se unapredile prilike kako za američke tako i za kosovske poslove, poručili su iz američke ambasade u Prištini koja se oglasila na mreži X.

Samoopredeljenje je stranka na čijem je čelu Aljbin Kurti.

Podsetimo, šef srpske diplomatije Marko Đurić trenutno boravi u Vašingtonu sa, kako je rekao, proširenim i dobro pripremljenim srpskim timom kojem je u fokusu kako situacija na KiM tako i upoznavanje svih visokih američkih zvaničnika s teškim prilikama u kojima žive Srbi u Pokrajini. 

Kurir.rs/X

Ne propustiteSRBI NA KIM"DOKAZ KURTIJEVE NERVOZE I STRAHA": Petar Petković o zabrani učešća Srpskoj listi na izborima na KiM
Screenshot 2025-10-13 080710 copy.png
SRBI NA KIM"IZRAŽAVAMO ŽALJENJE ZBOG ODLUKE CIK O SRPSKOJ LISTI": Oglasila se Kancelarija EU u Prištini
shutterstock-168112940.jpg
Politika"NEPRIHVATLJIVO JE DA SE SRPSKOJ LISTI OSPORAVA PRAVO NA UČEŠĆE U IZBORNOM PROCESU" Đurić nakon skandalozne odluke u Prištini: Odsustvo demokratskog kapaciteta
Screenshot 2025-11-19 214947.png
SRBI NA KIMPONOVO ODBIJENA VERIFIKACIJA: CIK u Prištini ne priznaje Srpsku listu za decembarske izbore
Mionica
PolitikaBORBA ZA 10 SRPSKIH MANDATA Kurti će opet pokušati da različitim trikovima umanji snagu glasova Srba na KiM
WhatsApp Image 2025-10-11 at 2.59.37 PM (1).jpeg