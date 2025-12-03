- Pokušaj Samoopredeljenja (VV - Ventvendosje) da blokira verifikaciju učešća Srpske liste na kosovskim izborima je kratkovido i svadljivo. Svi građani na Kosovu trebalo bi da mogu da koriste svoja demokratska prava. Ovakvi potezi podrivaju stabilnost i američke interese, uključujući i obnavljanje našeg strateškog dijaloga kako bi se unapredile prilike kako za američke tako i za kosovske poslove, poručili su iz američke ambasade u Prištini koja se oglasila na mreži X.