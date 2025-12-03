Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je u Vašingtonu da pruža snažnu podršku ministru kulture Nikoli Selakoviću protiv koga se, kako je naveo, sprovodi kampanja "lova na veštice" i koji je žrtva montiranog političkog procesa od strane ljudi koji očigledno pokušavaju da instrumentalizuju pravosudni sistem u Srbiji.

- Ono što je za mene apsolutno neprihvatljivo, to je što smo svedoci da je jedan od najčistijih ljudi u politici i javnom životu mora da prolazi kroz ovu vrstu jezivog, toplog zeca i blaćenja u javnosti, samo zbog toga što je neko sebi dao za pravo da sprovodi prljave političke igre, odnosno instrumentalizuje rad pojedinih pravosudnih organa - rekao je Đurić novinarima nakon sastanaka sa nizom američkih senatora i kongresmena.

Istakao je da ne želi da deli lekcije pravosudnim organima i da govori o tome šta bi i kako trebalo da rade, ali da je kao građanin Srbije zgrožen što, kako kaže, pojedini segmenti tog dela sistema deluju na politički obojena način.

- I to protiv čoveka, protiv Nikole Selakovića, za koga znam, verujte mi 18 godina sam u aktivnoj politici, da je jedan od daleko, daleko najčistijih ljudi u političkom životu u Srbiji, bez mrlje, pogotovo te vrste, i sada njega kriminalizovati, njega predstavljati kao nekog optuženog za nešto to je potpuno, potpuno neprihvatljivo - naveo je Marko Đurić.

Kako kaže oni koji bi trebalo da vode računa o zakonitosti i o tome da se zaista suzbija prava korupcija, oni progone nekoga ko im politički ne odgovara. Cilj takvog delovanja je, dodao je, deo šire agende da se podrije jedna politička grupacija, kojoj igrom slučaja pripada ministar Selaković.

- Puna solidarnost sa njim i očekujem i nadam se i verujem da će oni koji vuku konce iza ovih poteza i koji sprovode ove poteze da ponovo razmotre način na koji pristupaju ovoj temi. Kada se dešava jedna ovakva eklatantna zloupotreba pravosuđa protiv nekog ko je potpuno čist, zato da bi bio politički uništen, ugažen i da bi ceo širi kontekst bio stvoren u kome će naša politička grupacija politički srubljena, to je uvod u oduzimanje građanima Srbije demokratskog prava da oni neće odlučivati koga će da biraju - naveo je Đurić.

Ukoliko se nastavi sa takvim trendom, upozorio je Đurić, sutra bi neka otuđena pravosudna institucija mogla da odlučuje ko može da se kandiduje, ko može da bude izabran i ko može da upravlja zemljom, a ne građani Srbije.

- Ništa to nije dobro i zato se nadam da će oni koji takve akcije sprovode da prekinu sa takvim obrazcem ponašanja koji ne doprinosi ni vladavini prava, ni većem nivou zakonitosti, a pogotovo ne doprinosi borbi za sprečavanje zloupotreba. Od svih ljudi na planeti i u Srbiji, Nikolu Selakovića kriviti i blatiti u javnosti je najgora stvar koju sam video od strane našeg pravosuđa - zaključio je Đurić.

Selaković je danas nešto pre 16 časova došao ispred zgrade Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (JTOK), nakon što su, kako je naveo, pojedini mediji objavili vest da je JTOK izdao nalog da on bude doveden na saslušanje, i tražio tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića i javnog tužioca JTOK Vojislava Isailovića, ali mu je rečeno da oni nisu tu zbog isteka radnog vremena.

Selaković je nakon toga izjavio da će se pojaviti na saslušanju u JTOK u terminu koji su danas zakazali kako bi, kako je istakao, raskrinkao blokadersku kriminalnu bandu koja je uzurpirala jedan deo tužuilaštva i političko delovanje po direktnom nalogu spolja.