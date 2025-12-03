Slušaj vest

Posle objave o povećanju penzija, ekipa Kurira na terenu je sprovela anketu među penzionerima, želeći da otkrije na šta će naši najstariji sugrađani potrošiti dodatni dinar.

Podsetimo, 1. decembra ove godine je izašla vest koja je obradovala sve penzionere, a tiče se uvećanja penzija od 12,2 odsto. Prva primanja će krenuti u januaru, uoči božićnih praznika, a prosečna penzija će da iznosi 437 evra.

Na šta će osobe u trečem dobu da potroše ili iskoriste ovo povećanje, saznajte u anketi koju je sprovela ekipa Kurira.

"Jako sam zadovoljan. Znači nam" 

Ovo su izdvojeni odgovori naših simpatičnih penzionera povodom vesti o povećanju:

- Ja sam zadovoljan ovom merom. Kupiću jedno prase - rekao je korisnik penzije.

- Svakako da znači. Ja sam inače doživeo da mi se prva penzija smanji za 20 odsto. Sada je situacija u redu, neka samo nastaviti pozitivnim tokom - kaže slučajni prolaznik za našu anketu.

- Koliko god daju, dobro je!

Ovako su glasili samo neki od odgovora, a kako je sve to izgledalo i kakve su još komentare dale osobe u trećoj dobi, pogledajte u priloženom videu:

Anketa Kurira: pitali smo građane na šta će potrošiti povećanje penzije Izvor: Kurir televizija

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Ne propustitePenzionerPENZIJE OD DANAS VEĆE ZA 12,2 ODSTO! Prve isplate pre Božića! Evo kolika će sada biti prosečna penzija s ovim uvećanjem, a kolika u 2026!
penzioneri penzija isplata jul
Politika"NIKADA SE NEĆEMO IZVINJAVATI ĐURI ŠTO NAS JE TUKAO" Brnabić: A što se Đilasa i njegovog kriminalno-tajkunskog klana tiče, ti su poklonili šta su mogli!
Screenshot 2025-11-25 212727.jpg
PenzionerUVEĆANU PENZIJU PRIMIĆE SVAKAKO PRE BADNJEG DANA Građani su rekli svoje: Država radi! Ako je iko do sada radio, radi Vučić!
penzije-2.jpg
Politika"LAŽ JE DA DRŽAVA NEMA PARA ZA POVEĆANJE PENZIJA" Vučić jasan: Penzioneri ne treba da brinu, penzije od sutra veće za 12,2 odsto, a isplata pre Božića!
Aleksandar Vučić