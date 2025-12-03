Slušaj vest

Posle objave o povećanju penzija, ekipa Kurira na terenu je sprovela anketu među penzionerima, želeći da otkrije na šta će naši najstariji sugrađani potrošiti dodatni dinar.

Podsetimo, 1. decembra ove godine je izašla vest koja je obradovala sve penzionere, a tiče se uvećanja penzija od 12,2 odsto. Prva primanja će krenuti u januaru, uoči božićnih praznika, a prosečna penzija će da iznosi 437 evra.

Na šta će osobe u trečem dobu da potroše ili iskoriste ovo povećanje, saznajte u anketi koju je sprovela ekipa Kurira.

"Jako sam zadovoljan. Znači nam"

Ovo su izdvojeni odgovori naših simpatičnih penzionera povodom vesti o povećanju:

- Ja sam zadovoljan ovom merom. Kupiću jedno prase - rekao je korisnik penzije.

- Svakako da znači. Ja sam inače doživeo da mi se prva penzija smanji za 20 odsto. Sada je situacija u redu, neka samo nastaviti pozitivnim tokom - kaže slučajni prolaznik za našu anketu.

- Koliko god daju, dobro je!

Ovako su glasili samo neki od odgovora, a kako je sve to izgledalo i kakve su još komentare dale osobe u trećoj dobi, pogledajte u priloženom videu:

Anketa Kurira: pitali smo građane na šta će potrošiti povećanje penzije

