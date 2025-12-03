Slušaj vest

Upravo je zavrsen Odbor Skupštine Srbije za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Na njemu, Narodni pokret Srbije Mikija Aleksića predložio je svoje kandidate za Komisju za kontrolu biračkog spiska, dok SSP Dragana Đilasa to nije učinio!

Nejasno je zašto Đilas sada neće uvid u birački spisak, iako su baš on i njegova uposlenica Marinika Tepić, godinama govorili kako je birački spisak problem!

