Slušaj vest

"Hrvatska će Srbiji zadati vrlo konkretan i jak udarac", deo je naslova teksta na portalu Dnevno.hr, u kojem se najavljuje još jedna rampa Hrvatske na putu Srbije ka Evropskoj uniji. Portal zapravo citira izjavu hrvatskog ministra odbrane Ivana Anušića u kojoj on otvoreno priznaje kako je Zagreb spreman da "Srbiji blokira ulazak u EU".

Foto: Printscreen

- Anušić je ovih dana jasno dao do znanja ono o čemu se dugo nagađalo - Hrvatska je spremna blokirati Srbiji ulazak u Evropsku uniju ukoliko se ne reši pitanje nestalih - piše Dnevno.hr u članku u kojem Anušić dalje nastavlja da optužuje Srbiju da na neadekvatan način učestvuje u rešavanju pitanja otvorenih nakon rata na prostoru bivše Jugoslavije.

On je otvoreno zapretio da, ukoliko Srbi kažu da ne žele da daju podatke o nestalima ili ih nemaju, "naravno da će biti na stolu i njihov ulazak u Evropsku uniju".

Ivan Anušić Foto: Beta Edvard Susak

- Srbi moraju ispoštovati sve zakone i sve što smo i mi bili primorani ispoštovati onda kada je Hrvatska ulazila u Evropsku uniju. Takav proces čeka i Srbiju. I mi naravno očekujemo od Srbije da isporuči dokumentaciju o nestalima. I naravno da će jedna od tema razgovora biti hoće li Hrvatska dati podršku, zeleno svetlo ulasku Srbije u Evropsku uniju. Pitanje je da li Srbija uopšte želi da uđe u EU. To je pitanje svih pitanja - naveo je Anušić.

Prema navodima Dnevno.hr, takav stav o Srbiji i njenom putu u Evropsku uniju imaju i u kancelariji predsednika Hrvatske Zorana Milanovića.

- Bez obzira na to hoće li i kada Srbija ući u EU, pitanje nestalih mora da se reši - rečeno je iz Milanovićeve kancelarije hrvatskom RTL-u na koji se Dnevno.hr poziva.

Taj portal zatim podseća kako godinama i deo članova Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) i deo poslanika desnog spektra zagovara blokadu Srbije u pristupnim pregovorima o članstvu u EU.

- Taj stav je svojevremeno zagovarao Mostov Miro Bulj, koji je isticao da je to jedini način rešavanja pitanja nestalih - ističe hrvatski portal.

Potom u čitavu priču u kojoj se Srbija predstavlja kao glavni krivac za sve bilateralne problema na relaciji Zagreb-Beograd, ovaj medij uključuje i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića.