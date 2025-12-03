Slušaj vest

Najavljene izmene Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala odnose se na organizaciju i rukovođenje Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Nacrtom izmena i dopuna ovog Zakona, u koji je naša redakcija imala uvid, predviđeno je da na čelu Posebnog odeljenja za VTK bude rukovodilac tog odeljenja, a ne više, kako je to sada uređeno, Posebni tužilac, kojeg imenuje Vrhovni javni tužilac.

Predviđeno je da rukovodioca posebnog odeljenja postavlja glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu (VJT) i to iz reda javnih tužilaca VJT ili Apelacionog javnog tužilaštva.

- Prilikom postavljenja prednost će imati javni tužioci koji poseduju posebna znanja iz oblasti informatičkih tehnologija - predviđa Nacrt.

Više javno tužilaštvo u Beogradu Foto: Petar Aleksić

Takođe propisuje da će rukovodilac posebnog odeljenja odgovarati za rad Posebnog odeljenja i za svoj rad glavnom javnom tužiocu VJT u Beogradu, u skladu sa zakonom, dok će rad Posebnog odeljenja bliže uređivati glavni javni tužilac VJT u Beogradu.

Ukoliko dođe do saznanja da se u nekom krivičnom predmetu radi o slučaju koji spada u nadležnost posebnog odeljenja za VTK, rukovodilac ili glavni javni tužilac VJT u Beogradu će se u pisanoj formi obratiti Vrhovnom javnom tužiocu, sa zahtevom da se predmet prenese u nadležnost posebnog odeljenja.