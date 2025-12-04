Slušaj vest

Petar Đurić iz Pokreta "Ćale ovo je za tebe", jedan od najglasnijih blokadera koji je od samog početka haosa pozivao na proteste, blokade i rušenje vlasti na ulicama, očigledno je odlučio da krene već utabanim stopama licemerja dobro poznatih blokaderskih vođa koji bez pardona troše pare dobijene od svojih nalogodavaca - bivšeg košarkaša Vladimira Štimca, advokata Zdenka Tomanovića, studentkinje Sare Raspopović i studenata Lazara i Luke Stojakovića, poznatijih kao "braća Roleks" - i da na revoluciju poziva baškareći se na bazenu luksuznog hotela sa jedne od omiljene destinacije svih svetskih bogataša!



Politički filozof Dragoljub Kojčić kaže da srpska blokaderska opozicija u svim svojim varijetetim sebe smatra avangardno-demokartskom i evropskom, iako su od celog identiteta Evrope i Zapada preuzeli samo - licemerje.

Foto: Kurir Televizija

- Toliko o njihovom patriotizmu, borbi za Srbiju i folirantskom dizanju srpskih zastava tu i tamo. Da ne prebrojavamo sve primere, jer bi nam bilo potrebno 10 tomova enciklopedije Britanike, počevši od toga da su tražili da se pad nadstrešice istražuje instuticionalno, a onda su izmislili plenume i zborove koji su sušta suprotnost tome, pa se oslonili na delove Tužilaštva koji su se postavili kao politički akteri novosadskih, niških i beogradskih ulica, protestovali protiv nasilja, pa od Skupštine pravili Pasuljanske livade, pucali u ljude ispred Parlamenta, ubadali noževima građane, pokušavali da zapale žive ljude u Novom Sadu i Valjevu i tek smo došle do prve tri stranice birtanske enciklopedije... Od silne političke odgovornosti prema Srbiji napravili su šou program čije su glavne zvezde Dijana Hrka, Miša Bačulov, Štimac i slični. Mo'š misliti, ko bi to Srbiju predstavljao u svetu - ocenjuje Kojčić.

On dodaje da su blokaderi, umesto civilnosti, građanskih i demokratskih principa, ponudili Srbiji piramidu mržnje.

Foto: Printscreen/Instagram

- Na vrh te piramide su stavili mržnju prema predsednik Srbije Aleksandru Vučiću, a odmah iza njega mrze jedni druge jer ih zanima samo ko će biti na vlasti, dok u osnovi te piramide mrze ceo narod koji je u ogromnoj većini prepoznaje njihovu lakrdiju. Nije čudo što sa tropskih destinacija, ispod palminog lišća ispijaju egzotične koktele, a ovamo huškaju studentsku omladinu da ruše sopstvenu državu - ocenjuje Kojčić!

Pumpanje luksuza

Politički analitičar Nebojša Obrknežev kaže za Kurir da je slučaj Petra Đurića, koji se bahati na bazenu luksuzne destinacije pozivajući na rušenje države, dok se vlast u Srbiji lavovski bori sa svima međunarodnim i unutrašnjim izazovima poput NIS, još jedan dokaz licemerja i neodgovornosti blokadera.

Nebojša Obrknežev Foto: Kurir Televizija

- Iako se građanima predstavljaju kao nekakvi "narodni borci za pravdu" koji sve probleme Srbije vide samo u aktuelnoj vlasti, istina je da huškaju narod na pobunu dok uživaju na svojim odmorima, letnjim, jesenjim i zimskim i nastavljaju školovanja u inostranstvu uz strane stipendije, nakon što su blokirali svoje matične fakultete u Srbiji. Lako je "pumpati" i rušiti državu u luksuznom bazenu u decembru na tropskoj egzotičnoj destinaciji! Srećom, pa je državni vrh i pored problema sa NIS-om obezbedio dovoljno i naftniih derivata i gasa i svega pa građani Srbije ove zime nemaju nikakvih problema ni sa transportom, ni sa grejanjem ni ove zime. Siguran sam da bi stvar bila dijametralno drugačija da su blokaderi uspeli da nasilno preuzmu vlast, ali po ovom vidimo da bi njima svakako bilo dobro, jer bi od problema pobegli u sunčani Dubaji i tamo rasipali državni novac. Ovo je još jedan dokaz da blokaderi u "Vučićevoj Srbiji" kako je nazivaju žive više nego dobro i da životni standard građana samo raste - kaže Obrknežev.