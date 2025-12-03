Slušaj vest

Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje presudu sudije Tatjane Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda u Beogradu, kojom je urednica "Novosti" Andrijana Nešić oglašena krivom, novčano kažnjena, i dodatno sankcionisana nedopustivom zabranom obavljanja uredničke funkcije u trajanju od godinu dana.

Ovakva odluka predstavlja direktan napad na slobodu medija i opasan pokušaj zastrašivanja i disciplinovanja novinara. Dodatno zabrinjava činjenica da je sudija Bezmarević Janjić javno podržala grupu tzv. “blokadera”, čime je grubo narušen princip nepristrasnosti i ozbiljno doveden u pitanje legitimitet presude.

Novčana kazna, u kombinaciji sa zabranom rada, predstavlja opasnu poruku celokupnoj novinarskoj zajednici: da se zbog obavljanja profesionalnih zadataka može biti izložen merama koje ugrožavaju i medijske slobode i ličnu egzistenciju.

ANS jasno i nedvosmisleno poručuje: Ovakav udar na medije neće proći. Zahtevamo hitno preispitivanje presude i ukidanje mere zabrane obavljanja delatnosti.

