Pravda i pravo ne postoje, a ovo je upravo potvrdila sudija Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda, koja je postupajući po krivičnoj tužbi Zdenka Tomanovića donela presudu da oglasi krivom urednicu portala Novosti Andrijanu Nešić i zabrani joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekne novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.

Da se radi o čistoj političkoj presudu ostrašćenih blokadera govori činjenica da je sudija u ovom postupku 23. januara javno je dala podršku studentima blokaderima. Drugim rečima, ona je javnost obavestila i svima stavila do znanja da podržava interese i ciljeve te grupe i njihovo javno delovanje, što opravdano izaziva sumnju u njenu nepristrasnost u konkretnom predmetu.

Iako, ove okolnosti objektivno izazivaju sumnju u nepristrasnost sudije, zamenik predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu Vesna Živković odbila je da izuzme sudiju Tatjanu Bezmarević Janjić iz slučaja.

Takva odluka suda predstavljala je ozbiljan udarac pravnoj sigurnosti i nepovredivosti principa nepristrasnosti, a što se pokazalo kao tačnim danas, na održanom suđenju, gde je doneta skandalozna presuda.

Cilj presude svakako je da se uguši sloboda medija i da se "odseče jezik" onima koji su se drznuli da drugačije govore i misle! Takođe, nesumnjivo je da se iza ove presude, ali i tužbe kriju i namere onih koji se nisu javno eksponirali u ovom postupku, a kojima smetaju pojedinci spremni da govore istinu bez obzira na pritiske, pretnje i ucene.

Ovakvom presudom sud je potvrdio da više nije garant pravde, već da je postao akter jedne strane u društvenom sukobu, a što je nedopustivo u jednom demokratskom društvu.

Dakle, dok novinare i urednike, političari i oni koji bi se rado dočepali fotelja, gone zbog mišljenja, sudije, isti oni koji podržavaju njihove stavove, presuđuju gotovo po pravilu u koristi istih tih političara. Bez ikakvog srama, a "u ime naroda" ubili su pravdu i zgazili pravo.