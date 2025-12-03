Slušaj vest

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija osudilo je danas presudu urednici portala “Novosti” Andrijani Nešić, ocenjuje da je reč o političkoj presudi i otetom pravosuđu.

U saopštenju Ministarstva se navodi da je reč o drakonski izrečenoj kazni "kakva se nije dogodila još iz perioda zločinačke NDH iz Drugog svetskog rata".

"Ono što je zabrinjavajuće, jeste činjenica da ni tzv. najveći borci za prava novinara, UNS i NUNS, nisu reagovali na ovakvu sramnu presudu sudije Tatjane Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda u Beogradu", kaže se u saopštenju.

Dodaje se da UNS i NUNS, osim "prećutnog saglašavanja sa ovakvom sramnom presudom", uporno odbijaju saradnju sa državnim institucijama i ne odazivaju se na pozive Ministarstva informisanja i telekomunikacija u sklopu pokrenute inicijative za ostvarivanje međunovinarskog dijaloga.

Takvim postupanjem, navode iz Ministarstva, oni ne pokazuju kolegijalnu solidarnost, već da ih samo interesuje državni novac i nereagovanjem na ovakvu presudu "pokazuju da očito odgovaraju i polažu račune nekome izvan naše zemlje".

"Ministarstvo informisanja i telekomunikacija otvoreno apeluje i ukazuje da se ovde radi o otvorenom progonu slobodnih medija i novinara. Iz ovoga se jasno vidi da se iza čitave afere pomalja poznata forma 'blokader te tuži, blokader ti sudi'", stoji u saopštenju Ministarstva informisanja i telekomunikacija.

Pojedini mediji prethodno su objavili da je sudija Prvog Osnovnog suda u Beogradu Tatjana Bezmarević Janjić donela presudu kojom je urednica portala "Novosti" Adrijana Nešić osuđena, po krivičnoj tužbi Zdenka Tomanovića, za krivično delo uvrede.