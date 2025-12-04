Slušaj vest

Šef srpske diplomatije Marko Đurić učestvovaće danas u Beču na 32. Ministarskom savetu Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).

Kako je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, sastanak je zvaničan završetak finskog predsedavanja Organizaciji, posle čega predsedavanje preuzima Švajcarska.

Na marginama događaja, Đurić će imati i više bilateralnih sastanaka i učestvovaće na sastanku ministara spoljnih poslova neformalne grupe "Prijatelji Zapadnog Balkana" i regiona, dodaje se u saopštenju.

U Beču danas počinje dvodnevni ministarski savet OEBS-a koji će na poziv predsedavajuće, ministarke spoljnih poslova Finske Eline Valtonen okupiti ministre spoljnih poslova 57 zemalja članica i 11 partnera.

