MARKO ĐURIĆ DANAS U BEČU: Učestvovaće na 32. Ministarskom savetu OEBS
Šef srpske diplomatije Marko Đurić učestvovaće danas u Beču na 32. Ministarskom savetu Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).
Kako je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, sastanak je zvaničan završetak finskog predsedavanja Organizaciji, posle čega predsedavanje preuzima Švajcarska.
Na marginama događaja, Đurić će imati i više bilateralnih sastanaka i učestvovaće na sastanku ministara spoljnih poslova neformalne grupe "Prijatelji Zapadnog Balkana" i regiona, dodaje se u saopštenju.
U Beču danas počinje dvodnevni ministarski savet OEBS-a koji će na poziv predsedavajuće, ministarke spoljnih poslova Finske Eline Valtonen okupiti ministre spoljnih poslova 57 zemalja članica i 11 partnera.
