Ministarstvo spoljnih poslova Srbije odgovorilo je Uglješi Grguru, narodnom poslaniku i predsedniku Pokreta za pravdu Grgur na poslaničko pitanje koje je 6. novembra izneo na sednici Skupštine Srbije.

Puna podrška

Grgur je tada predložio Ministrartstvu spoljnih poslova Srbije (MSP) "otvaranje novog graničnog prelaza u Banatu, kod mesta Međa sa Rumunijom, kako bi se skratio put do Temišvara, ali i zbog meštana čiji bi se kvalitet života znatno poboljašao izgradnjim modernog puta i otvaranjem novog prelaza".

-Prema odredbama Zakona o zaštiti državne granice, Vlada određuje granične prelaze, tako što se sa susednom državom uređuje međunarodnim ugovorom. Uslove i postupak otvaranja ili zatvaranja graničnih prelaza propisuje Vlada. Prema važečim propisima, nosilac sprovođenja procedura po pokrenutoj inicijativi je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije u saradnji sa drugim državnim organima. S obzirom na navedeno, da je planiran novi koridor državnog puta ka Zrenjaninu i Temišvaru, MSP će podržati stavove stručnih tela o izgradnji međunarodnog prelaza. MSP će u okviru svojih nadležnosti, a u saradnji sa ostalim državnim organima učestvovati u pripremi za zaključivanje i potvrđivanje sporazuma između Vlada Srbije i Rumunije o otvaranju međunarodnog graničnog drumskog prelaza između Srbije i Rumunije. MSP će pružiti punu pomoć preko svojih predstavnika u ekspertskim komisijama kako bi se realizovala izgradnja graničnog prelaza - navodi se između ostalog, u odgovoru Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Interes obe zemlje

Podsetimo, Uglješa Grgur obratio se nedavno putem skupštinske govornice ministru spoljnih poslova Marku Đuriću, sa molbom za otvaranje novog graničnog prelaza sa Rumunijom.

- Kako je aktuelna izgradnja auto-puta Beograd - Zrenjanin -Novi Sad, koji se inace nalazi na nekadašnjem Carskom putu, logično je da se ova važna saobraćajnica dalje poveže sa Rumunijom i Temišvarom. Predlažem da se u naselju Međa otvori novi državni granični prelaz sa Rumunijom. Tako bi put iz Zrenjanina ka ovoj zemlji bio brži i kraći, a meštanima Međe i okolnih naselja život bi bio mnogo lakši. Smatram da postoji interes obe zemlje da se na ovom mestu otvori novi prelaz - rekao je Grgur, a Kurir je podrzao ovu inicijativu.