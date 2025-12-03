Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić osudila je sramnu presudu upućenu urednici "Novosti" Andrijani Nešić.

"Sad kad se razgoropadi Maja Sever, Evropska federacija novinara (EFJ), pa kad viknu NUNS i UNS, kad se Savet za štampu oporavi od prvog šoka, kad se digne kuka i motika medijskih sloboda, ima sve da pršti! Sudska zabrana novinarki da radi godinu dana zbog pisane reči?!? Čekam samo ko će sve da osudi od međunarodnih institucija. Jer, ponavljaju do besvesti - vladavina prava i sloboda medija", navela je Ana Brnabić i dodala:

"A šta je ovo? Disciplinovanje medija i vladavina samozvane pravosudne elite koja misli da je iznad Ustava, zakona i svih principa. Podrška Andrijani i Novostima".

Ne propustitePolitika"BLOKADER TE TUŽI, BLOKADER TI SUDI" Ministarstvo informisanja osudilo presudu Andrijani Nešić
main_445746440_467523039000060_7780179549562124170_n.jpg
PolitikaSKANDALOZNA PRESUDA UREDNICI "NOVOSTI" ANDRIJANI NEŠIĆ Sudija po prijavi Zdenka Tomanovića odlučila: "Cilj je 'odsecanje jezika' onima koji drugačije misle"
Andrijana Nešić
PolitikaADVOKAT ISAILOVIĆ: Presuda urednici Novosti Andrijani Nešić je dokaz da je blokaderski sud u direktnom odnosu sa N-kartelom (FOTO)
Igor Isailović
PolitikaANS: Najoštrije osuđujemo presudu sudije Tatjane Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda u Beogradu, kojom je Andrijana Nešić oglašena krivom
Screenshot 2025-07-01 182210.jpg