Slušaj vest

Predsednik Vučić večeras će u intervjuu u Nacionalnom dnevniku u 18.30 sati govoriti o akutelnim temama, izazovima koji su pred Srbijom i mogućim rešenjima.

Ta informativna emisija emituje se na TV Pinku.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"NIKOME NEĆEMO DOZVOLITI DA NAM SRUŠI SRBIJU" Vučić poslao snažnu poruku: Građani Srbije zaslužuju mir, rad i napredak
Aleksandar Vučić
PolitikaVUČIĆ SA BOCAN-HARČENKOM: Sastanak danas u 9 sati
vucic-harcenko.jpg
PolitikaNEMAM DOBRIH VESTI, NISMO DOBILI POZITIVAN ODGOVOR OD AMERIKANACA! Vučić o situaciji u NIS-u: Dali smo dozvolu za gašenje rafinerije, rezerve su pune
Aleksandar Vučić
Politika"SISTEMA PAR-NEPAR NEĆE BITI" Vučić jasan: Nema potrebe za tim! Šta je par-nepar, mnogi ga se sećaju još iz vremena Jugoslavije, evo kako to funkcioniše
Aleksandar Vučić
Politika"DOK SAM ŽIV BORIĆU SE ZA NAŠU SRBIJU I NAŠ NAROD" Vučić poslao moćnu poruku: Znam da radim najbolji posao za našeg čoveka u Pirotu, Somboru, Kikindi... (VIDEO)
Aleksandar Vučić
PolitikaOVAKO RASTU PENZIJE U SRBIJI - BROJKE ZA PONOS: Od 2018. do 2026. očekivani rast od čak 139,4 odsto! Vrtoglavi skok životnog standarda najstarijih sugrađana
penzioneri šetaju
PolitikaAKO DO PETKA NE UGOVORIMO GAS SA RUSIJOM, PREGOVARAMO S DRUGIMA! Vučić: U tom slučaju pregovori kreću od ponedeljka, nabavićemo gas na nekoj drugoj strani
Aleksandar Vučić