Slušaj vest

- Prvo, to je direktan institucionalni pritisak sudstva na ljude koji rade svoj posao, a ne zbog profesionalne greške, već zato što se nekome nisu dopali njeni tekstovi. Dalje, otvoreno pokazivanje "mišića" zabranom jednom novinaru da čak godinu dana obavlja svoj posao, namećući mu visoku novčanu kaznu, je otvoreno pokazivanje stava da sloboda misli živi u tim glavama rušitelja samo na papiru. Jel to demokratija za koju se deklarativno zalažu svi oni koji bi da uruše srpske institucije?

- I još, ovako otvoren pritisak na slobodu medija ogolio je namere aktera obojene revolucije - da se uguši svako slobodoumlje, profesionalnost koja im ne ide na ruku, da zaživi selektivna pravdoljubivost. Gde su sada borci za slobodu medija i prava na rad novinara? Ne čujem ih dovoljno glasno. Ubi ih prejaka reč. Pisana reč jedne urednice...

Andrijani udruženja i institucije moraju pružiti svaku moguću podršku, jer Srbija neće postati zemlja u kojoj se njenim građanima zabranjuje da rade svoj posao. Sramota koju ne smemo da dopustimo više nikada - rekao je ministar Mali.

Kurir.rs/Novosti

Ne propustitePolitika"PODRŠKA ANDRIJANI" Ana Brnabić o sramnoj presudi: Čekam samo ko će sve da osudi od međunarodnih institucija (FOTO)
Ana Brnabić
Politika"BLOKADER TE TUŽI, BLOKADER TI SUDI" Ministarstvo informisanja osudilo presudu Andrijani Nešić
main_445746440_467523039000060_7780179549562124170_n.jpg
PolitikaSKANDALOZNA PRESUDA UREDNICI "NOVOSTI" ANDRIJANI NEŠIĆ Sudija po prijavi Zdenka Tomanovića odlučila: "Cilj je 'odsecanje jezika' onima koji drugačije misle"
Andrijana Nešić
PolitikaADVOKAT ISAILOVIĆ: Presuda urednici Novosti Andrijani Nešić je dokaz da je blokaderski sud u direktnom odnosu sa N-kartelom (FOTO)
Igor Isailović
PolitikaANS: Najoštrije osuđujemo presudu sudije Tatjane Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda u Beogradu, kojom je Andrijana Nešić oglašena krivom
Screenshot 2025-07-01 182210.jpg