Miniatstar odbrane BiH Zukan Helez prema svemu sudeći odlučio je da Srbima zabrani da slave svoje slave! Ovo tvrdi Aleksandar Goganović, zamenik ministra odbrane u Savetu ministara.

Goganović keže da je Helezova namera da uskrati zaposlenima u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH pravo na plaćeno odsustvo povodom krsne slave predstavlja “direktan udar na verske slobode, posebno pravoslavnih pripadnika sistema odbrane”.

"Helez bi, izgleda, da Srbima zabrani čak i da slave svoju krsnu slavu. To je nedopustivo i protivzakonito. Dok ne postoji zakon o praznicima na nivou BiH, jasno je da se primenjuju prema entitetskim propisima i mestu prebivališta. Svako suprotno postupanje znači kršenje zakona i odluke Saveta ministara", poručio je Goganović.

On je podsetio da je zakonom napravljena razlika između neradnih dana verskih praznika i vjerskih potreba, kao što je krsna slava, za koje je propisano pravo na plaćeno odsustvo, po zakonu o radu u institucijama BiH i Zakonu o službi u Oružanim snagama BiH.

"Politički hir ne može biti iznad zakona. Niko Srbima neće zabraniti da proslavljaju krsnu slavu, najmanje Zukan Helez, i nikada mu to neću dozvoliti", poručio je Goganović.

Goganović: Niko Srbima neće zabraniti da proslavljaju krsnu slavu Foto: EPA Fehim Demir, Printscreen/Facebook

On je najavio da će o navedenom kršenju zakona pismeno informisati parlamentarnog vojnog poverenika, predsedavajuću Saveta ministara i srpskog člana Predsedništva BiH.

Inače, Zakonom o radu Federacije BiH utvrđeno je pravo zaposlenika da odsustvuje sa posla četiri radna dana tokom jedne kalendarske godine radi zadovoljavanja njihovih verskih odnosno tradicionalnih potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu plate - kao plaćeno odsustvo, a dva dana kao neplaćeno odsustvo.

Ređa skandale

Ovo nije prvi ispad Zukana Heleza, a verovatno ni poslednji.

On je u septembru opisao vojnu paradu u Beogradu kao "potpuni fijasko Vučićevog režima".

Nekoliko dana pre toga se na jednom slavlju veselio uz pesmu osvedočenog srbomrscaMarka Perkovića Tompsona, a kada je snimak isplivao u javnost on se oglasio rekavši da je u pitanju patriotska pesma.

U aprilu je zapretio Srbima da će autobusima da ih pošalje u Srbiju, što su oni koji su svesni njegove mržnje protumačili kao pretnju etničkim čišćenjem, o čemu opšrnije možete čitati klikom ovde.