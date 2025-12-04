HELEZ BI DA ZABRANI SRBIMA DA SLAVE SLAVU! Novi skandal osvedočenog srbomrsca: Hoće zaposlenima u Ministarstvu odbrane da uskrati slobodan dan za slavu!
Miniatstar odbrane BiH Zukan Helez prema svemu sudeći odlučio je da Srbima zabrani da slave svoje slave! Ovo tvrdi Aleksandar Goganović, zamenik ministra odbrane u Savetu ministara.
Goganović keže da je Helezova namera da uskrati zaposlenima u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH pravo na plaćeno odsustvo povodom krsne slave predstavlja “direktan udar na verske slobode, posebno pravoslavnih pripadnika sistema odbrane”.
"Helez bi, izgleda, da Srbima zabrani čak i da slave svoju krsnu slavu. To je nedopustivo i protivzakonito. Dok ne postoji zakon o praznicima na nivou BiH, jasno je da se primenjuju prema entitetskim propisima i mestu prebivališta. Svako suprotno postupanje znači kršenje zakona i odluke Saveta ministara", poručio je Goganović.
On je podsetio da je zakonom napravljena razlika između neradnih dana verskih praznika i vjerskih potreba, kao što je krsna slava, za koje je propisano pravo na plaćeno odsustvo, po zakonu o radu u institucijama BiH i Zakonu o službi u Oružanim snagama BiH.
"Politički hir ne može biti iznad zakona. Niko Srbima neće zabraniti da proslavljaju krsnu slavu, najmanje Zukan Helez, i nikada mu to neću dozvoliti", poručio je Goganović.
On je najavio da će o navedenom kršenju zakona pismeno informisati parlamentarnog vojnog poverenika, predsedavajuću Saveta ministara i srpskog člana Predsedništva BiH.
Inače, Zakonom o radu Federacije BiH utvrđeno je pravo zaposlenika da odsustvuje sa posla četiri radna dana tokom jedne kalendarske godine radi zadovoljavanja njihovih verskih odnosno tradicionalnih potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu plate - kao plaćeno odsustvo, a dva dana kao neplaćeno odsustvo.
Ređa skandale
Ovo nije prvi ispad Zukana Heleza, a verovatno ni poslednji.
On je u septembru opisao vojnu paradu u Beogradu kao "potpuni fijasko Vučićevog režima".
Nekoliko dana pre toga se na jednom slavlju veselio uz pesmu osvedočenog srbomrscaMarka Perkovića Tompsona, a kada je snimak isplivao u javnost on se oglasio rekavši da je u pitanju patriotska pesma.
U aprilu je zapretio Srbima da će autobusima da ih pošalje u Srbiju, što su oni koji su svesni njegove mržnje protumačili kao pretnju etničkim čišćenjem, o čemu opšrnije možete čitati klikom ovde.
Kurir Politika/RTRS