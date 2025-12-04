UŽIVO SAMIT EU-ZAPADNI BALKAN Brnabić: Proces evrointegracija je politički, nije zasnovan na zaslugama
Gerasimova: Snažno smo ujedinjeni oko evropske ideje
- Narod se na izborima odlučio za EU i to je tako poslednjih pet godina i mogu reći da smo ujedinjeni oko te ideje. Prošle godine je EU bila na udaru ruske propagande i dezinformacija, ali smo uz snažnu komunikaciju Vlade i kolega i partnera iz Brisela, kao i civilnog društva, dobili pozitivne rezultate na izborima.
Građani su nam dali poverenje da ubrzamo pristupanje EU, i mi ćemo to iskoristiti. Finalizovali smo skrininge i čekamo otvaranje klastera, trebalo bi da otvorimo tri od šest, odnosno do kraja godine očekujemo otvaranje svih šest. Politički smo usmereni ka napretku, a tehnički smo uradili domaći zadatak kako bismo prešli u sledeću fazu. Za nas je to osećaj hitnosti jer imamo geopolitičku priliku, ali i domaću političku volju, tako da prelazak na narednu fazu je od ključne važnosti - istakla je Kristina Gerasimova, zamenica premijera Moldavije za evropska pitanja.
Kako je dodala, razume da su zemlje Zapadnog Balkana mnogo duže na ovom putu, ali da je Moldavija spremna da ispuni sve zadatke.
Nikoloski: Ako se EU ne proširi, brinem se za region
- Mi se decenijama borimo za ove vrednosti, i težimo ka članstvu u EU i NATO-u i tome nema alternative. Priča o NATO-u je ispunjena, ali smo zaglavljeni na putu ka EU. Dvaput smo menjali ime, kao i zastavu, valutu i slično, to je priča bez kraja još od devedesetih i svi se pitaju kada će se to završiti, a nema odgovora. Slažem se sa Anom Brnabić da je proces politički, kao što je bio i uvek do sada, ali jednostavno nema dovoljno političke volje.
Brinem se za region ako momentum proširenja propadne, a šanse za to su velike jer apetita za proširenje nema.
Mislim da ekonomski treba da sarađujemo i da se povezujemo, što već radimo u regionu - istakao je Aleksandar Nikoloski, zamenik premijera Severne Makedonije i rekao da se ne može očekivati da njegova zemlja ponovo menja Ustav.
Brnabić: Ne razumem logiku procesa
Ana Brnabić, koja se uključila preko video-linka, odgovorila je na pitanje kako Srbija vidi evrointegracije i da li je trenutak za promenu.
- Kada je reč o proširenju, malo sam zbunjena, ne znam šta je perspektiva, da li je to zasnovano na meritokratiji ili se radi o političkoj volji. Prošle godine sam istakla da se insistira na meritokratiji, ali da to zapravo zvuči poput uvrede za većinu nas na Zapadnom Balkanu, jer nema veze sa postavljanjem ciljeva, jer i kada ih postignemo, klasteri se neće magično otvoriti. Mi smo već 2021. ispunili uslove za otvaranje Klastera 3, a i dalje se ne čini da će se uskoro to dogoditi, a bližimo se 2026. Već smo imali 5 izveštaja EK o napretku gde se napominje da bi trebalo otvoriti taj klaster, tako da smatram da to nije sistem zasnovan na zaslugama.
Prema njenim rečima, "primenili smo i dodatne reforme, ali klaster nije otvoren".
- Naši partneri, poput Severne Makedonije su verovatno još više frustrirani. Oni su morali i ime da promene i uređuju odnose sa Grčkom a nisu ni datum dobili. To šalje pogrešne signale. Sa druge strane, čestitam partnerima iz Albanije jer su otvorili sve klastere, tako da ne znam šta tačno treba da uradite da biste napredovali. Ne razumem logiku procesa iako sam dugo u politici - istakla je u obraćanju.
Učesnici prvog panela
Edi Rama, albanski premijer
Ana Brnabić, predsednica Narodne Skupštine Republike Srbije
Kristina Gerasimova, zamenica premijera Moldavije za evropska pitanja i glavna pregovaračica sa EU
Aleksandar Nikoloski, zamenik premijera Severne Makedonije i ministar saobraćaja
Štefan Fule, bivši specijalni izaslanik OEBS-a za Zapadni Balkan
Moderator: Darmendra Kanani, glavni portparol organizacije "Friends of Europe"
Zapadni Balkan u centru debate o evropskoj budućnosti
Okretanje EU ka "geopolitičkom proširenju" označava mogući prelaz sa tehnokratskog na strateško promišljanje. Ali ostaju važna pitanja uključujući i - može li Zapadni Balkan da prevaziđe sopstvene izazove kako bi iskoristio ovaj gorući trenutak?
Sve su to teme prvog panela.
Ključna pitanja
- Kako EU prilagođava svoju politiku proširenja u svetlu pojačane geopolitičke konkurencije i šta to znači za Zapadni Balkan?
- U kojoj meri spoljni akteri, poput Rusije i Kine, oblikuju političku i ekonomsku dinamiku regiona i kakav to uticaj ima na posvećenost EU procesu pristupanja?
- Hoće li ukrštanje geopolitičkih rizika i strateških prilika poslužiti kao pokretač dugoočekivanog napretka u proširenju EU na Zapadni Balkan, ili će produžiti status kvo?
- Može li hitna potreba za geopolitičkom stabilnošću ubrzati pristupanje?
Samit EU-Zapadni Balkan 2025 i ove godine u Briselu okuplja evropske i regionalne lidere kako bi razmotrili geopolitičku, bezbednosnu i ekonomsku dimenziju proširenja Evropske unije.
Skup, čiji je partner EUpravo zato, održava se pod nazivom "Enlargement matters - Europe's new geopolitical, security and economic frontier", a predstavlja još jednu priliku da zemlje Zapadnog Balkana, uključujući i Srbiju, pošalju poruke o spremnosti za reforme, evropskom putu i jačanju institucija.
Program samita je podeljen u tri velike tematske celine. Prva sesija bavi se geopolitičkim, bezbednosnim i ekonomskim dimenzijama proširenja, druga je posvećena ekonomiji i investicijama dok se u trećem tematskom bloku govoriti o vladavini prava i reformi pravosuđa.
Na listi govornika su visoki zvaničnici iz institucija EU, premijeri i ministri zemalja Zapadnog Balkana, predstavnici međunarodnih finansijskih institucija, eksperti i analitičari uključujući Anu Brnabić, predsednicu Narodne skupštine Srbije, Edija Ramu, premijera Albanije, Kristinu Gerasimov, zamenicu premijera Moldavije za evropsku integraciju i Gerta Jana Kopmana, generalnog direktora za proširenje i istočno susedstvo u Evropskoj komisiji (DG ENEST) koji važi za jednu od ključnih figura u pregovorima koje region, pa i Srbija, vodi u procesu pristupanja EU.
Očekuje se više od 150 govornika, a još toliko bi trebalo da se priključi onlajn.
Kurir Web/ EUpravo zato