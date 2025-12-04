Slušaj vest

Sudija Tatjana Bezmarević Janjić donela presudu da proglasi krivom urednicu portala "Novosti" Andrijanu Nešić i zabrani joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekne novčanu kaznu od 450.000 dinara.

Takva odluka, kako navodi Asocijacija novinara Srbije, predstavlja direktan napad na slobodu medija i pokušaj zastrašivanja novinara, ali i da dodatno zabrinjava činjenica da je sudija Tatjana Bezmarević Janjić javno podržala grupu blokadera, čime je, prema njihovim rečima, narušen princip nepristrasnosti i doveden u pitanje legitimitet presude.

A o ovoj iznenađujućoj presudi, koja sigurno predstavlja presedan kada je reč o ovoj profesiji, za Kurir televiziju ekskluzivno je govorila Andrijana Nešić.

"Blokaderi žele da nam iseku jezike"

Kako je Nešić istakla, postupak je politički obojen i da je dobila kaznu kakve se ne pamti nigde u svetu.

- Zdenko Tomanović je uložio krivičnu prijavu protiv mene, a moji advokati su zatražili izuzeće sudije jer je ona podržala blokadere i po meni je ovde sukob interesa jer se meni tužilo kada smo Zdenka opisali kao ideologa blokadera, kao mozak operacije, a i cela Srbija zna za njihove terorističke akte po čitavom gradu i Srbiji. Nije odobreno izuzeće, pa je postupak klasično politički obojena i jasno je šta se krije iza njega. Znali smo da će se ovako desiti zbog pristrasnosti sudije i dobila sam drakonsku kaznu. U Srbiji, ali i svetu, ne postoji to da se urednicima zabrani da obavljaju svoj posao. Jasno je da žele da nam iseku jezike i da ne možemo slobodno da pričamo, nekome smeta istina, pa primenjuju mehanizme kako bi nas zastrašili - započela je Nešić.

Podrška kolega izostala

Zbog skandalozne presude, pitanje je šta dalje, a Nešić je za Kurir rekla da će uložiti žalbu. Kako je istakla, "ovo je pravi pokazatelj šta bi nam se dogodilo da blokaderi dođu na vlast".

- Nas novinare koji drugačije mislimo vešali bi na Terazijama, a ostali narod bi zbog blokadera ostajao bez posla ukoliko bi oni došli na vlast- kaže Nešić.

Kako dodaje, žalba na presudu je prvi korak koji će napraviti.

- To je prvi korak. Svakako da sam stava da ne smemo da ćutimo, ni ja, niti druge kolege koje mu pružaju punu podršku, kao i Kurir. Ovde sam ja u pitanju, a sutra možda neko drugi, a tema je šta blokaderi žele. Ispada da žele da ostave nas bez posla i to uopšte nije naivna situacija. Osim kolega i medija, od udruženja se niko nije oglasio, kao ni iz tajkunskih medija. Ja mogu da poručim svim građanima je da se dobro zapitaju i da razmisle kakva bi Srbija bila da su blokaderi na čelu države s obzirom na ovo što rade i plasiraju - rekla je Nešić.

